Hartung se reúne com deputados eleitos para discutir orçamento

O governador Paulo Hartung (PMDB) se reuniu com os deputados estaduais eleitos. O encontro foi na tarde desta quinta-feira (15). Dos 16 estreantes, 15 compareceram. Apenas o deputado eleito Cacau Lorenzoni (PP) não participou do encontro. Na reunião, Hartung falou sobre a redução de R$ 1 bilhão no Orçamento 2015. Na quarta, o governador já tinha apresentado as mudanças para os atuais deputados.O atual governo considerou a peça orçamentária apresentada pela gestão Casagrande (PSB) problemática, por isso, ela sofrerá algumas alteração. A receita estimada em um pouco mais de R$ 17 bilhões será reduzida para R$ 16 bilhões. Hartung ainda não divulgou em quais áreas os cortes vão ocorrer.

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O deputado eleito José Carlos Nunes (PT) afirmou que o assunto que norteou a reunião foi mesmo a redução na peça orçamentária que será encaminhada para a Assembleia Legislativa na próxima semana.

“O governador falou que vai ter, de fato, uma redução para o que foi previsto para 2015. Não há como cumprir os investimentos com a verba prevista, portanto, há a necessidade de fazer esse equilíbrio”, contou à Rádio CBN Vitória.

De acordo com o vereador da Serra e futuro deputado estadual, Bruno Lamas (PSB), ele e os novos companheiros aproveitaram o encontro para fazer alguns pedidos para o governador.

“Como a conversa após a apresentação da peça orçamentária possibilitou, assuntos como saúde, transporte de pacientes e manutenção de programas da área de segurança pública foram debatidos. Ele afirmou que após os ajustes ele irá avançar em todas as áreas. Aquilo que está funcionando continua, mas ajustes serão necessários”, disse.

O vice-governador, César Colnago (PSDB), frisou que em todas as áreas do governo haverá cortes, porém, a redução da receita não vai prejudicar os serviços considerados essenciais. “O que nós garantimos para a população é que aquilo que for essencial e básico, o pronto-atendimento hospitalar, a sala de aula, isso são atividades fim do Estado. Isso tem que ser a última coisa a ser vista. O principal corte nesse momento será de despesas que consideramos supérfluas”, frisou.