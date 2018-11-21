Votação do projeto de lei aconteceu na manhã desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa Crédito: Eduardo Dias

Poucas horas depois de ser aprovado pelos deputados estaduais, em votação nesta quarta-feira (21), o projeto de lei para abrir um crédito suplementar de quase R$ 193 milhões foi sancionado pelo governador Paulo Hartung (sem partido). O recurso extra beneficia o Tribunal de Justiça (TJES), o Ministério Público (MPES), a Assembleia Legislativa e algumas secretarias do Estado.

Your browser does not support the audio element. Hartung sanciona projeto para abertura de crédito extra para poderes

O decreto do Executivo estadual para liberação do montante deve ser publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (22). Em seguida, o dinheiro já estará disponível para utilização dos Poderes e secretarias.

Do total de R$ 192,8 milhões, R$ 24,4 milhões serão para cobrir despesas de pessoal dos Poderes. A maior fatia desse bolo ficará com o Tribunal de Justiça, que vai receber um reforço de R$ 21 milhões no caixa. A Assembleia receberá R$ 2,4 milhões. Parte dessa verba será usada para pagar o abono de fim de ano dos servidores do Legislativo.

Além do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, o projeto abre crédito suplementar para a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social e para a administração geral, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda.

A VOTAÇÃO

Na sessão ordinária desta quarta, os parlamentares aprovaram a tramitação do projeto em regime de urgência e, na sequência, realizaram uma sessão extraordinária para votação da proposta. Dos 30 deputados estaduais, 25 estavam presentes. Em pouco menos de 15 minutos de discussão, o projeto de lei foi aprovado por 24 a 1. Sergio Majeski (PSB), único a votar contra, afirmou que não via necessidade de a apreciação da matéria ser feita com tanta urgência.

"Eu não entendo como se abre um crédito suplementar no apagar das luzes de um governo. Nada praticamente que o governo justifica no projeto é emergencial", avaliou o deputado.

O deputado Bruno Lamas (PSB) votou pela aprovação da lei, mas ressaltou que, na avaliação dele, a destinação de aproximadamente R$ 41 milhões em créditos suplementares não estava bem destalhada no projeto.

Por outro lado, o deputado Marcelo Santos (PDT), líder do governo na Casa, afirmou que todos os recursos estavam bem justificados. Segundo o parlamentar, os recursos sem justificativa, citados por Bruno Lamas, seriam oriundos de um superávit apurado no balanço patrimonial de 2017, referente a recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Totalmente justificado (o recurso). É uma matéria complexa. Não é qualquer um que não conheça que vai entender de imediato. A leitura do projeto se faz necessária e o debate também. Eu não votaria em nenhuma matéria que gerasse qualquer dúvida para o governo seguinte", disse o deputado.

Não participaram da votação os deputados Da Vitória (PPS), Eliana Dadalto (PTC), Gilsinho Lopes (PR), Luzia Toledo (MDB) e Marcos Bruno (Rede).

O QUE É CRÉDITO SUPLEMENTAR?