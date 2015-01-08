Hartung realiza primeira reunião com secretários

O governador Paulo Hartung (PMDB) realizou a primeira reunião, à portas fechadas, com seu secretariado na manhã desta quinta-feira (08), a fim de ajustar a equipe e começar a fazer um levantamento preliminar sobre a situação da cada uma das 25 pastas para promover os cortes previstos pelos decretos assinados na última sexta-feira (02).

Nas quase três horas de reunião, os secretários afirmam que o momento foi de alinhar a equipe de acordo com as normas sancionadas pelo governador, disciplinar o processo de contabilização e encerramento de contas, além de motivação para que elas sejam cumpridas, segundo a secretária da Fazenda, Ana Paula Vescovi.

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"A discussão principal girou em torno do processo de ajuste fiscal, do detalhamento das normas que já expedimos, dos depoimentos dos gestores dos órgãos presentes e as diretrizes do governador para que nós cumpramos com firmeza esse início de processo", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Até o momento não houve definições sobre quanto de corte será realizada em cada pasta ou quais sofrerão maiores impactos. Apenas foi reafirmada o corte linear de 20% para todos os órgãos, seguindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dita uma execução provisória para o Poder Executivo, já que projeto de lei de orçamento ainda se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa. Essa economia geral, frisou Vescovi, diz respeito ao primeiro mês de exercício da nova gestão. O governo trabalha, ainda, para realizar o fechamento do exercício do ano de 2014, e no dia 31 de janeiro, entrega o relatório de gestão fiscal relativo ao terceiro quadrimestre do ano passado, onde estarão todos os números sobre a administração estadual e determinará onde os cortes serão realizados.

"Porque não fazemos antes? Porque a contabilidade ainda não está fechada e isso é processo usual de todo início de governo e as contas vão sendo fechadas aos poucos. Os dados do exercício anterior vão chegando e a gente vai contabilizando. Não adianta eu falar um número hoje, outro amanhã. É um momento que exige precisão até devido a característica de transição que tivemos muito pouco republicana", alfinetou Vescovi em declaração à Rádio CBN.