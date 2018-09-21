Hartung não concorda com privatização do Banestes: "É um equívoco"

O governador Paulo Hartung não concorda com a privatização do Banestes Crédito: Fred Loureiro/Secom

O governador Paulo Hartung (MDB) não concorda com a proposta da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), para que o Banestes seja privatizado. A sugestão de venda do banco administrado pelo governo estadual foi colocada em uma cartilha feita pela Findes , que será entregue aos candidatos ao governo do Estado e ao Senado.

Na opinião de Hartung, a privatização do Banestes seria um equívoco, pois o banco está bem administrado.

"Eu acho que foi um equívoco. O Banestes está tranquilo e está bem administrado. Hoje você tem um banco que funciona como um banco privado. Todo o corpo gerencial é escolhido pelo mérito. A diretoria nós recrutamos no mercado", opinou o governador.

Hartung também destacou que é importante que as decisões referentes ao comando do banco não sejam pautadas pela influência política.

"Mantendo o banco com um padrão de gestão profissionalizada, o banco não vai voltar para aquele passado de emprestar dinheiro para quem não deve, de fazer coisas que não pode, de ficar nomeando gerente de banco por indicação política, de ficar nomeando superintendente regional por indicação política", disse Hartung.

Na avaliação do presidente do Sistema Findes, Léo Castro, a venda seria importante para o governo do estado possuir um novo ativo.

Essa não é a primeira vez que a possibilidade de privatização do Banestes repercute entre empresários e membros do governo. Em 2009, houve uma negociação para que o Banestes fosse comprado pelo Banco do Brasil. Na época, o governo capixaba pediu R$ 1,2 bilhão e o banco federal ofereceu R$ 800 milhões. O negócio não foi à frente por conta de uma mudança no comando do Branco do Brasil, fato que esfriou as negociações.