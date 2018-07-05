Hartung inaugura centro de pesquisa com laboratórios incompletos

Inauguração do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Estado, o Cpid Crédito: Caíque Verli

Às vésperas do prazo final que permite que candidatos inaugurem obras, o governador Paulo Hartung participou nesta quinta-feira (05) da cerimônia de entrega de um centro de pesquisa em Cariacica, que tem laboratórios sem equipamentos.

O Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Estado, o Cpid, fica localizado no morro da Companhia, próximo à BR 262, e teve um investimento de mais de R$ 27 milhões. Dos sete laboratórios do prédio, quatro ainda aguardam a chegada dos equipamentos, que já foram comprados. Os aparelhos devem chegar até o final de 2018. A obra sofreu um atraso de três anos.

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A justificativa da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, em entrevista à CBN em março , foi de que a construção teve problemas burocráticos com o financiamento do Governo Federal e precisou também passar por uma revisão no projeto original porque foram encontradas falhas na estrutura da cobertura e na climatização do edifício.

A Legislação Eleitoral proíbe que agentes públicos façam inaugurações a partir deste sábado (07). Hartung diz que ainda não definiu se será candidato à reeleição, mas é o mais cotado do MDB para concorrer ao Palácio Anchieta. Como não se descompatibilizou do cargo até abril deste ano, o emedebista só pode disputar a reeleição.

O governador nega que a escolha da data de inauguração tenha ligação com a data limite estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Estado, o Cpid Crédito: Caíque Verli

"Não, não. Nós estamos inaugurando tudo que fica pronto. Você anda aí, a obra está bacana está bonita, investimento bacana que nós fizemos. Agora tem a delicadeza da montagem dos laboratórios. Alguns equipamentos nós compramos no exterior. Tem equipamentos que estão vindo do exterior. Cada um que chega eles vão sendo montados"

Os laboratórios contam com tecnologia de ponta, segundo o Governo do Estado, e é o primeiro do tipo no Estado. Neles, os pesquisadores poderão desenvolver pesquisas e projetos em áreas estratégicas. Além da criação e melhorias de produtos e processos para aumentar a competitividade do setor produtivo, o centro vai proporcionar intercâmbio de informações entre os pesquisadores do Estado, de todo país e até do exterior.O diretor presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), José Antonio Bof Buffon, destacou a importância do Centro para o desenvolvimento do Estado.

"Tem duas áreas fundamentais. Uma é meio ambiente, a outra é tecnologia embarcada, eletrônicas, duas áreas fundamentais, que vão ensejar no futuro o surgimento de novas empresas, start up e grandes empresas também", acrescentou.