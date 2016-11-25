Hartung espera que brasília não seja uma pedra no sapato para o desenvolvimento do país

O governador Paulo Hartung (PMDB) disse nesta sexta-feira (25) esperar que Brasília não seja uma pedra no sapato do desenvolvimento do país, em menção ao pedido de demissão do ministro Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de tê-lo pressionado para liberar uma obra no centro histórico de Salvador.

“O que é necessário para que o país volte a crescer? Mudanças estruturais e tranquilidade. É preciso acreditar no Brasil. Se as pessoas olham para Brasília e assistem um bate cabeça, isso dificulta a retomada do crescimento econômico, a geração de emprego e renda, que é o que precisamos. Brasília não pode ser nosso obstaculo”, comentou.

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Hartung classificou como errada a atitude de Geddel Vieira, e reforça que ações como essas comprometem a economia do país. “Não pode misturar público com privado. Quem está em um cargo público, está representando o interesse da sociedade. E quando mistura o público com o privado, você tropeça na caminhada”, criticou.

Geddel pediu demissão nesta sexta-feira (25) por meio de uma carta, enviada por e-mail, ao presidente Michel Temer (PMDB). De Salvador, onde está desde quarta-feira (23), ele conversou por telefone com o presidente depois de enviar o e-mail.