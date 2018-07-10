Hartung diz que não definiu quem apoiar nas eleições ao governo do ES

Paulo Hartung em coletiva de imprensa Crédito: Leonardo Duarte/Secom

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, anunciou que não será candidato à reeleição. Como o emedebista não se desincompatibilizou do cargo até abril, ele só poderia concorrer à governador. Hartung não poderia nem mesmo compor alguma chapa para a presidência da Republica, como se ventilou por varias vezes ao longo dos últimos meses

A decisão surpreendeu correligionários, já que o nome de Hartung figurava nas pesquisas em uma disputa acirrada com o ex-governador Renato Casagrande, que foi aliado do emedebista e hoje é um dos principais rivais do atual Governo.

Em entrevista, ele justificou a decisão, dizendo que era preciso passar o bastão. Acrescentou ainda que não vai declarar apoio a nenhum candidato antes das convenções partidárias.

Your browser does not support the audio element. Hartung anuncia que não vai disputar reeleição e critica instituições políticas

Integrando o mesmo partido do presidente Michel Temer, Hartung criticou a situação das instituições políticas e citou o episódio da inauguração do novo aeroporto de Vitória, em março deste ano. O governador não compareceu ao evento que contou com a presença do presidente e uma comitiva de ministros no mesmo dia em que amigos de Temer foram presos pela Polícia Federal na Operação Skala, deflagrada no âmbito do inquérito que apura se, em troca de propina, o presidente beneficiou com decreto a empresa Rodrimar, do setor portuário.

"Do jeito que anda esse país, para misturar alhos com bugalhos é lado a lado. Por que eu não fui na inauguração do aeroporto? Para não misturar alhos com bugalhos. Eu não sou aquilo. Um gesto correto no dia da prisão do entorno do presidente da República. O que eu tinha que fazer lá? Apoiar aquilo ali?", criticou.

Hartung disse que essa não é a sua aposentadoria política, mas revelou que não pretende disputar mais eleições. Sobre ocupar cargos públicos, ele não descarta aceitar convites para integrar a equipe do próximo presidente, por exemplo. O emedebista também negou que esteja articulando um nome para sucedê-lo no Governo do Estado.

"A hora é de passar o bastão para que outra liderança conduza o nosso Estado. Não cabe ao Governador botar dedão e dizer: 'ah é fulano'", pontuou.