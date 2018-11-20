Hartung diz que é preciso "abandonar a cultura do encarceramento"

Unidades do Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

Durante o lançamento do edital para a construção de uma nova unidade prisional no Complexo de Xuri, em Vila Velha, o governador Paulo Hartung afirmou que “é preciso abandonar a cultura do encarceramento” e defendeu, também, uma discussão ampla a respeito das drogas.

Your browser does not support the audio element. Hartung diz que é necessário abandonar a cultura do encarceramento

O governador declarou que o Espírito Santo precisa evoluir em relação à política prisional. Um dos aspectos citados por Hartung como um “gargalo” é o déficit de vagas. Mas, por outro lado, ele afirmou que é preciso rediscutir as prisões.

“Nós precisamos abandonar a cultura do encarceramento. Temos que botar o dedo nessa ferida. Olhar a quantidade de encarcerados do Espírito Santo em proporção da nossa população e olhar a Bahia, com uma população estupidamente maior que a nossa. Tem alguma coisa errada em algum canto”, comentou. O governador ainda questionou se encarceramento em massa é solução para problemas de segurança. “Será que isso é remédio para todos os males e todos os incômodos da sociedade?”, indagou.

Em seguida, Paulo Hartung afirmou que é necessário uma discussão sobre a questão das drogas e seus efeitos do ponto de vista das prisões. “Precisamos resolver, também, o debate sobre drogas no país. Não vamos ficar na pré-história por conta desse surto conservador que o país está vivendo. Devemos encarar essa discussão. Quem visita o sistema prisional capixaba se depara uma população carcerária jovem e inteligente. Um pedaço do nosso futuro está ali, encarcerado. E por quê? Quais as razões? Será que não vamos discutir isso?”

NOVA UNIDADE PRISIONAL

As declarações do governador foram dadas durante lançamento de um edital para construção de uma unidade com capacidade para 800 detentos no Complexo de Xuri. Segundo o secretário estadual de Justiça, Walace Ponte, mesmo assim, ainda faltarão vagas no sistema prisional capixaba.

“Certamente, temos um déficit de vagas e essa construção não irá zerar essa defasagem. Isso é uma das iniciativas do governo estadual para equacionar esse problema”, afirmou.

De acordo com o edital de licitação, o tempo estimado para a elaboração dos projetos e para a execução da obra será de 24 meses. A expectativa é de que o processo licitatório seja concluído em 90 dias e que a elaboração dos projetos comece no primeiro semestre de 2019.

O custo estimado é de R$ 61,7 milhões. Desse total, R$ 45,6 milhões são do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e, o restante, do Governo do Estado.