Hartung diz que além de ajuste fiscal, prefeitos devem pensar 'fora do quadrado'

Os prefeitos eleitos que irão assumir os municípios capixabas a partir do dia 01 de janeiro de 2017 encontrarão um cenário desafiador, diante da crise econômica pela qual passa o país. Para administrar bem e, principalmente, atender aos anseios dos eleitores, os gestores terão que “inovar”, afirmou, nesta sexta-feira (11), o governador Paulo Hartung, durante encontro realizado com os prefeitos do Estado.

“É muito importante, quem vai assumir agora ou continuar uma jornada, esteja muito consciente desse quadro. Além de um ajuste fiscal nas prefeituras, é importante ter a capacidade de sair do quadradinho e inovar nas políticas públicas e interações com a sociedade”, afirmou.

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O governador reforçou que nesse momento de readequação dos gastos públicos as parcerias entre municípios e governos estadual e federal são imprescindíveis para que esse período “difícil” seja atravessado sem grandes problemas.

Crise hídrica

Na ocasião também foram anunciados investimentos, principalmente, para as cidades que ficam nas regiões mais afetadas pela crise hídrica. Como a construção de barragens e reforço no Programa Reflorestar, a fim de garantir a sustentabilidade a longo prazo. “Lá atrás a árvore foi cortada para levar renda para a vida dos produtores rurais. Hoje temos que plantar árvores para levar renda e sustentabilidade para os produtores rurais”, completou.