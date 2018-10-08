O governador Paulo Hartung (MDB) já prepara a transição para o novo governador eleito, Renato Casagrande (PSB). Uma equipe da atual gestão foi montada com a secretária de Governo, Ângela Silvares, e com os secretários de Economia e Planejamento, Regis Mattos, e de Controle e Transparência, Marcos Pugnal. Os trabalhos de transição começam na próxima segunda-feira (15).

Your browser does not support the audio element. Hartung define equipe de transição e trabalho começa na segunda-feira

Na manhã desta segunda-feira (8), dia seguinte à confirmação da eleição de Casagrande, Paulo Hartung assinou um decreto que institui o processo de transição entre o atual e novo governo. O decreto garante que as informações relativas às contas públicas serão compartilhadas, assim como as ações prioritárias e os projetos estruturantes.

A partir da publicação do decreto, as informações que foram solicitadas sobre o funcionamento dos órgãos da administração direta e de entidades da administração indireta do Executivo também serão dividas com a equipe do novo governo.

Andreia Lopes, superintendente estadual de Comunicação Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A superintendente estadual de Comunicação, Andreia Lopes, afirmou que o objetivo é fazer uma transição democrática e explicou a escolha dos secretários Marcos Pugnal, Regis Mattos e Angela Silvares. “Esses secretário foram escolhidos justamente por ser um perfil técnico, para que a transição seja a mais transparente e técnica possível.”

Em entrevista ao jornal A GAZETA, Casagrande disse que a equipe de transição dele ainda não está formada e que isso deve acontecer somente no fim desta semana. Além disso, ele preferiu não avaliar os nomes indicados pelo atual governo e não informou qual será o perfil das pessoas escolhidas por ele para formar a equipe.

Para facilitar o trabalho da equipe do novo governador, a gestão Hartung disponibilizou duas salas do edifício Palas Center, do Banestes, no Centro de Vitória, que ficarão a disposição da equipe do novo mandatário.

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