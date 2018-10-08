O governador Paulo Hartung (MDB) já prepara a transição para o novo governador eleito, Renato Casagrande (PSB). Uma equipe da atual gestão foi montada com a secretária de Governo, Ângela Silvares, e com os secretários de Economia e Planejamento, Regis Mattos, e de Controle e Transparência, Marcos Pugnal. Os trabalhos de transição começam na próxima segunda-feira (15).
Hartung define equipe de transição e trabalho começa na segunda-feira
Na manhã desta segunda-feira (8), dia seguinte à confirmação da eleição de Casagrande, Paulo Hartung assinou um decreto que institui o processo de transição entre o atual e novo governo. O decreto garante que as informações relativas às contas públicas serão compartilhadas, assim como as ações prioritárias e os projetos estruturantes.
A partir da publicação do decreto, as informações que foram solicitadas sobre o funcionamento dos órgãos da administração direta e de entidades da administração indireta do Executivo também serão dividas com a equipe do novo governo.
A superintendente estadual de Comunicação, Andreia Lopes, afirmou que o objetivo é fazer uma transição democrática e explicou a escolha dos secretários Marcos Pugnal, Regis Mattos e Angela Silvares. “Esses secretário foram escolhidos justamente por ser um perfil técnico, para que a transição seja a mais transparente e técnica possível.”
Em entrevista ao jornal A GAZETA, Casagrande disse que a equipe de transição dele ainda não está formada e que isso deve acontecer somente no fim desta semana. Além disso, ele preferiu não avaliar os nomes indicados pelo atual governo e não informou qual será o perfil das pessoas escolhidas por ele para formar a equipe.
Para facilitar o trabalho da equipe do novo governador, a gestão Hartung disponibilizou duas salas do edifício Palas Center, do Banestes, no Centro de Vitória, que ficarão a disposição da equipe do novo mandatário.
Eleição
Renato Casagrande foi eleito governador do Espírito Santo para o quadriênio 2019-2022. A vitória se deu no primeiro turno, com 55,5% dos votos válidos, totalizando 1.072.046 votos. Ele volta ao Palácio Anchieta, após ter governado o Estado entre os anos de 2011 e 2014.