Paulo Hartung Crédito:

O governador Paulo Hartung (PMDB) defendeu, mais uma vez, nesta terça-feira (12), o cumprimento do contrato de concessão da BR 101, sob responsabilidade da Eco101.

Your browser does not support the audio element. Hartung defende que ECO 101 cumpra duplicação da BR 101

Ele ainda criticou o fato de ter tomado conhecimento "pelos jornais" da recusa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em relação à proposta de "puxadinho" apresentada pela concessionária.

Hartung afirmou que pediu uma agenda com o presidente Michel Temer para que o problema da rodovia seja resolvido.

"Pedi providências ao presidente para que esse assunto pendente entre a ANTT e a concessionária seja resolvido, para que esse contrato seja cumprido. Qual a principal parte desse contrato? É a duplicação"