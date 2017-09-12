O governador Paulo Hartung (PMDB) defendeu, mais uma vez, nesta terça-feira (12), o cumprimento do contrato de concessão da BR 101, sob responsabilidade da Eco101.
Hartung defende que ECO 101 cumpra duplicação da BR 101
Ele ainda criticou o fato de ter tomado conhecimento "pelos jornais" da recusa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em relação à proposta de "puxadinho" apresentada pela concessionária.
Hartung afirmou que pediu uma agenda com o presidente Michel Temer para que o problema da rodovia seja resolvido.
"Pedi providências ao presidente para que esse assunto pendente entre a ANTT e a concessionária seja resolvido, para que esse contrato seja cumprido. Qual a principal parte desse contrato? É a duplicação"
O governador, entretanto, não foi incisivo ao responder se o contrato deveria ser rescindido caso a concessionária continue com a proposta de não duplicar a rodovia em toda a sua extensão. O tom mais crítico à falta de duplicação ocorre dois dias após a tragédia na BR 101, em Mimoso do Sul, que matou 11 pessoas. O presidente e Hartung conversaram por telefone na segunda-feira (11) e vão se encontrar nesta quarta (13), as 15h, no Palácio do Planalto, em Brasília.