Hartung decreta corte de gastos e suspensão de licitações no Estado

Assim como em sua cerimônia de posse, Hartung voltou a fazer um discurso sobre as diretrizes de seu novo governo. Além dos decretos, o governador falou em remodelar o portal da transparência e pediu à sua equipe que faça um inventário de todos os projetos e obras em andamento no Estado, para detectar o que pode ser mantido.“Sem termos contado com uma transição republicana, precisamos agora traçar um mapa da situação do governo. Nessa direção, oriento os secretários e gestores a fazerem um completo e detalhado diagnóstico da estrutura governativa. Peço que iniciem imediatamente um cuidadoso inventário e avaliação das políticas públicas, dos projetos, das obras, das atividades correntes, para identificar os que devem ser continuados”, disse.Pregando uma gestão com austeridade e responsabilidade fiscal, Hartung suspendeu a realização de licitações para contratação de obras e servições de engenharia e contratações de parcerias público-privadas pelos próximos 60 dias. Assim como a realização de eventos, solenidades, homenagens e contratação de serviços de coffe-break. Os gastos com funcionários comissionados e em designação temporária também serão cortados em, no mínimo, 20%, assim como o corte de viagens, diárias, horas extras e demais custos.“Definimos metas e prazos para a redução de cargos comissionados e a determinação de custeio, incluindo passagens e diárias. Agora teremos diretrizes para rever os contratos vigentes e vamos ter uma comissão acompanhando todas essas medidas, devido aos gastos dos últimos anos”, apontou.A nova secretária da Fazenda, Ana Paula Vescovi, que foi empossada nesta sexta, também adiantou que o Estado pretende fomentar a criação de uma instituição fiscal independente do Governo para auxiliar na fiscalização. Segundo a secretária, o governo ainda vai estipular uma meta de valor a ser reduzido em gastos gerais durante o ano."O que a gente precisa agora é tomar pé da situação e contruir uma meta de redução de valor para fazer frente à nossa recuperação fiscal", explicou.Em outra determinação, o governador suspendeu um decreto de 2014 que liberava o patrocínio para a realização de eventos. Além do corte de gastos e das medidas voltadas para a área econômica, Hartung voltou a dar prioridade para a Educação. Segundo o novo secretário da área, Haroldo Rocha, medidas como a valorização do magistério e metas de aprendizagem escolar serão implementadas.A todos os secretários empossados e ao vice-governador César Colnago (PSDB), Hartung pediu que comecem os trabalhos imediatamente e reforçou que vai reconhecer a meritocracia em seu mandato.