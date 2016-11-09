Hartung classifica eleição de Trump como surpreendente

O governador Paulo Hartung (PMDB) classificou como "surpreendente" o resultado da eleição americana que elegeu o republicano Donald Trump presidente dos Estados Unidos. Hartung comparou o resultado das eleições com a consulta realizada para saída do Reino Unido da União Europeia.

Segundo o governador, as ideias defendidas pelo candidato na campanha, se colocadas em prática, irão gerar turbulência em um mundo que precisa de estabilidade para crescer. “A esperança que temos está nas instituições americanas que, particularmente, são mais sólidas e fortes que a presidência”, destacou.

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