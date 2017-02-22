Hartung anuncia novos secretários e promove "dança de cadeiras"

O governador Paulo Hartung (PMDB) confirmou a nomeação de quatro novos secretários de governo nesta quarta-feira (22). Bruno Funchal, doutor em economia e professor da Fucape, além de comentarista da CBN, vai para a Secretaria da Fazenda. Paulo Roberto assume o cargo de secretário chefe de gabinete.
Também passam a integrar a equipe de Governo, Rodney Miranda, na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Carlos Castiglione, que volta à Secretaria de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) após dez anos. A posse dos novos secretários será após o Carnaval.
Hartung anuncia novos secretários e promove ENTITY_apos_ENTITYdança de cadeirasENTITY_apos_ENTITY
Bruno Funchal é graduado em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutor na mesma área pela Fundação Getúlo Vargas e pós-doutor pelo Instituto Nacional de matemática Pública e Aplicada (IMPA). É professor titular da Fucape. É a primeira vez que Funchal assume um cargo público.
Rodney Miranda (DEM) é um aliado histórico de Paulo Hartung. Delegado aposentado da Polícia Federal, Rodney foi Secretário de Segurança Pública do Estado entre 2003 e 2005 e 2007 e 2010, nos dois mandatos anteriores de Hartung, além de atuar na mesma área em Pernambuco. Ele também foi deputado estadual e prefeito de Vila Velha por um mandato.
Carlos Casteglione (PT) é graduado em Ciências Biológicas. Conseguiu notoriedade no cenário político capixaba com a eleição para deputado estadual em 2002. Reeleito para a cadeira na Assembleia Legislativa em 2006, licenciou-se em 2007 para assumir a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). Em 2008 foi eleito para prefeito de Cachoeiro, cargo que ocupou até o ano passado.
Paulo Roberto que já atuava no governo como secretário de Fazenda, deixou a pasta para assumir o cargo de chefe de gabinete de Hartung.