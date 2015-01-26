Hanseníase ainda é considerada um problema de saúde pública

Para marcar o Dia D de Combate à Hanseníase, celebrado nesta quarta-feira (28), Vitória vai ganhar ações educativas e diagnóstico para pacientes durante toda esta semana. Desde esta segunda-feira (26), quatro unidades de saúde da Capital vão ganhar campanhas de conscientização, com abordagens de agentes comunitários, visitas domiciliares e avaliação de pacientes.

Your browser does not support the audio element. Semana de Combate à Hanseníase tem atividades e diagnósticos em Vitória

A hanseníase é uma doença infecciosa que acomete a pele e os nervos, podendo causar sérias deformidades físicas se não for diagnosticada e tratada adequadamente. Em 2014, Vitória notificou 40 casos da doença, três a menos que em 2013. Mesmo com a redução no número de casos, a doença é considerada pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública.

Segundo a sanitarista e referência técnica em hanseníase em Vitória Luciene Ventorim a doença precisa ser tratada precocemente pois também pode ser transmitida. A transmissão ocorre através das vias respiratórias, por contato íntimo e prolongado. De acordo com ela, Vitória apresenta aproximadamente 95% de cura nos casos de hanseníase, por isso, é importante realizar o tratamento.

“É uma doença infecto-contagiosa e o seu bacilo é transmitido, principalmente, pelas vias respiratórias, mas é um contato muito prolongado e íntimo, geralmente, para as pessoas que moram na mesma casa e por muito tempo”, disse.

Atualmente, o diagnóstico e o tratamento da hanseníase, causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, são simples e estão disponíveis nas unidades de saúde de Vitória. Os principais sintomas são manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alteração de sensibilidade, podendo apresentar formigamento, choques ou câimbras, que evoluem para dormência.