Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Haja bolso: verão capixaba tem peroá a R$ 125 o prato

Latinha de refrigerante está custando, em média, R$ 4,50. Já a garrafa de cerveja varia entre R$ 7,50 e R$ 9,00

Publicado em 02 de Janeiro de 2017 às 19:33

Publicado em 

02 jan 2017 às 19:33
As altas temperaturas do verão e o sol forte atraem muita gente para as praias da Grande Vitória. No meio da multidão que vai em busca do mar, há aqueles que optam por levar bebidas e comidas de casa. No entanto, para quem decide comprar os produtos na praia a solução é desembolsar um pouco mais. Dependendo do gosto e disposição do cliente o tradicional peroá, por exemplo, pode custar até R$ 125,00 em prato servido à beira-mar.
Os frequentadores de quiosques da orla de Itaparica, em Vila Velha, por exemplo, pagam por volta de R$ 3,00 por uma garrafinha de água. A latinha de refrigerante está custando, em média, R$ 4,50. Já a garrafa de cerveja varia entre R$ 7,50 e R$ 9,00. E o tradicional peroá, símbolo das praias capixabas, pode ser encontrado, em alguns quiosques, por preços entre R$ 36, sem acompanhamentos, e R$ 61, com acompanhamentos.
Haja bolso; verão capixaba tem peroá a R$ 125 o prato
Para Vandercir Brau, que foi a um dos quiosques de Itaparica nesta segunda-feira (2), os preços são justos. “Eu acho que os preços estão sendo mantidos já há algum tempo. Eu tomo mais cervejas, e esse preço eles estão mantendo. Para mim, é razoável, porque existe um custo”, disse.
Em Vitória, uma das praias mais frequentadas pelos banhistas é a Curva da Jurema. No local, os preços das bebidas são muito parecidos com os de Itaparica. Somente a água é mais cara, custando R$ 4,00. Já o peroá tem um precinho mais salgado em Vitória, podendo chegar até a R$ 125,00 em alguns quiosques.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados