As altas temperaturas do verão e o sol forte atraem muita gente para as praias da Grande Vitória. No meio da multidão que vai em busca do mar, há aqueles que optam por levar bebidas e comidas de casa. No entanto, para quem decide comprar os produtos na praia a solução é desembolsar um pouco mais. Dependendo do gosto e disposição do cliente o tradicional peroá, por exemplo, pode custar até R$ 125,00 em prato servido à beira-mar.

Os frequentadores de quiosques da orla de Itaparica, em Vila Velha, por exemplo, pagam por volta de R$ 3,00 por uma garrafinha de água. A latinha de refrigerante está custando, em média, R$ 4,50. Já a garrafa de cerveja varia entre R$ 7,50 e R$ 9,00. E o tradicional peroá, símbolo das praias capixabas, pode ser encontrado, em alguns quiosques, por preços entre R$ 36, sem acompanhamentos, e R$ 61, com acompanhamentos.

Your browser does not support the audio element. Haja bolso; verão capixaba tem peroá a R$ 125 o prato

Para Vandercir Brau, que foi a um dos quiosques de Itaparica nesta segunda-feira (2), os preços são justos. “Eu acho que os preços estão sendo mantidos já há algum tempo. Eu tomo mais cervejas, e esse preço eles estão mantendo. Para mim, é razoável, porque existe um custo”, disse.