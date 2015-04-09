Há sete meses sem funcionar, Ponto Vitória tem nova promessa para retorno

Os passageiros do transporte público em Vitória continuam sem saber que horas o ônibus desejado vai passar no ponto. O serviço Ponto Vitória, que informava o local por onde os coletivos passavam e a estimativa de horário para ele chegar em determinada parada, está fora do ar há sete meses. Inicialmente, a prefeitura havia prometido o retorno do para janeiro deste ano. O prazo foi esticado para abril, mas o serviço segue sem funcionar. Agora, a estimativa é de retorno em maio.

Enquanto isso, os passageiros sofrem com a falta de informações e com as longas esperas nos pontos. O universitário Thiago Morgado usava o sistema e espera por sua volta. “Eu utilizava muito para ir para o estágio. O serviço era ótimo para saber a hora de ir para o ponto. Eu não perdia a hora, via que o ônibus não estava chegando e fazia outras coisas para só depois ir para o ponto. Desde que acabou, está difícil se programar”, disse.Outra usuária, a estudante Karen Pinheiro também reclama da demora para a volta do serviço. “Eu moro em Jardim da Penha e costumava usar o serviço para pegar o ônibus 214, que tem horários imprevisíveis. Agora, me faz muita falta, sempre que quero o ônibus nunca sei onde ele está, se já vai passar. Perco muito tempo no ponto”, reclamou.Quando funcionava, o Ponto Vitória era acessado por um site na internet. Quando voltar, a intenção é disponibilizá-lo em um aplicativo, o Vitória Online, que fornece outros serviços aos cidadão da capital, como listas com pontos de taxi. Este aplicativo já entrou no ar em janeiro de 2015, mas sem o Ponto Vitória.Depois de prometer dois prazos sem cumpri-los, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação informou que a empresa ganhadora da licitação já finalizou a implantação do monitoramento da frota por GPS. No momento, segundo a subsecretaria, o sistema está passando por testes. Quando voltar, terá melhorias, como a geolocalização do usuário, o que permite a busca de todos os pontos de ônibus em seu entorno.