A poucos dias do início do verão, moradores da Grande Vitória e turistas que frequentam as praias de Vila Velha não sabem se as águas estão limpas há cerca de sete meses. É que a prefeitura ainda não conseguiu contratar uma empresa ou firmar uma parceria para fazer os testes de balneabilidade e, sem informação, os banhistas ficam desorientados.

A prefeitura abriu processo de licitação recentemente para terceirizar as análises ambientais dos coliformes fecais na orla do município, mas no diário oficial desta quarta-feira (30) o resultado mostra que nenhuma empresa procurou e não há expectativa de quando o pregão seja aberto novamente. O órgão tentou uma parceria com uma universidade do município, que não foi à frente.

Your browser does not support the audio element. Há sete meses banhistas não sabem se praias de Vila Velha estão próprias para banho

Nas praias do município muitos frequentadores nem sabem que as praias não estão sendo monitoradas. O bombeiro militar Bruno Vieira, de 36 anos, acredita que a situação é prejudicial tanto para moradores quanto para turistas. “Vila Velha era uma das únicas com praias limpas para tomar banho. Agora com essa incerteza fica complicado”, lamenta.

O aposentado José Antônio de Carvalho, de 42 anos, acredita que a falta de análises pode fazer com que as pessoas acabem adoecendo no verão. “É obrigação que tem que ser cumprida pelo poder público, na minha opinião. Eu não sabia que estava há tanto tempo sem testes”, declara.

A prefeitura de Vila Velha afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a parceria que existiu até maio com um laboratório contratado pelo Governo do Estado acabou e espera um novo processo de licitação para fazer as análises.

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