Há poucos dias da posse, Fundão ainda não sabe quem será o prefeito do município

Há poucos dias da posse dos novos prefeitos e vereadores em todo o Espírito Santo, o município de Fundão ainda não sabe quem será o novo chefe do executivo municipal. Isso devido a um impasse envolvendo o primeiro colocado nas eleições, Anderson Pedroni (PSD), que teve o registro indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e José Adriano Ramos Rangel (PMN), segundo colocado, que chegou a ser diplomado prefeito, mas teve o ato suspenso na última semana pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Anderson Pedroni foi eleito com 77% dos votos válidos, em primeiro lugar, porém teve as contas de 2011 rejeitadas, quando assumiu a prefeitura de forma interina. Os votos então foram anulados pelo TSE, que ainda julga um recurso. Com isso, José Adriano Ramos Rangel (PMN), segundo colocado, foi proclamado prefeito após o juiz Alcemir dos Santos Pimentel acolher um requerimento dele.

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José Adriano chegou a ser diplomado pelo cartório eleitoral que atende as cidades de Santa Tereza e Fundão, mas na última semana teve a sua diplomação suspensa, assim como a do vice da chapa, André Luiz Rangel Ribeiro (PSDB), por decisão do juiz Aldary Nunes Junior.

Para o magistrado, o segundo candidato mais votado, José Adriano Rangel Ramos, não poderia ser diplomado prefeito de Fundão, como determinou anteriormente o juiz Alcemir dos Santos Pimentel, pois isso ignoraria a legislação eleitoral e o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“O ato de diplomar os integrantes da chapa encabeçada pelo candidato José Adriano Rangel Ramos fere o regramento legal, gerando situação que subverte o normal andamento do processo político-eleitoral do município de Fundão. Incabível a diplomação do segundo colocado no pleito”, sustenta Aldary Nunes Junior na decisão.

O magistrado ainda enfatizou que, caso o TSE mantenha indeferido o registro de candidatura de Anderson Pedroni, novas eleições terão que ser realizadas em Fundão. Enquanto isso, responderá pelo Poder Executivo Municipal o vereador Presidente da Câmara Municipal, que será eleito em 1° de janeiro de 2017.

Na última segunda-feira (26) José Adriano Ramos Rangel ingressou com um novo recurso junto à Justiça Eleitoral, alegando que apenas o TSE poderia cancelar a diplomação dele. O recurso ainda está em análise pelo Tribunal Regional Eleitoral.