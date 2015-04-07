Há mais de 20 anos o empresário Elói de Matos, 40 anos, e mãe dele, a aposentada Carolina Célia, deixam Belo Horizonte, em Minas Gerais, na semana da Páscoa para acompanhar os nove dias de festejos em comemoração a Nossa Senhora da Penha. Devota da Padroeira do Espírito Santo, a aposentada destaca que todos os pedidos feitos à Virgem da Penha são realizados. “Nossa Senhora da Penha é milagrosa e eu tenho muita fé”, disse à Rádio CBN Vitória.Na tarde desta segunda-feira (6), segundo dia do Oitavário, a aposentada acompanhou a missa no campinho do Convento. Ela conta que este ano agradece pela saúde do marido dela e dos filhos, além de pedir novas bençãos para o próximo ano. “Vim pedir saúde, harmonia, e também que continuemos unidos, com esposo, filhos e netos sempre na paz, como sempre tivemos”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Há mais de duas décadas, mãe e filho reforçam devoção à Virgem da Penha

Como a programação da Festa da Penha é extensa, incluindo missas e romarias, o empresário Elói conta que só volta para Belo Horizonte na noite da próxima segunda-feira (13), após a missa de encerramento do evento. Devoto, ele diz que sempre tira folga na semana da Festa da Penha para acompanhar todas as missas.“Meu voo é só para semana que vem. Já comprei a passagem com antecedência para o dia 13 que é o dia da Padroeira, feriado em Vila Velha”, contou.

Quatro mil fiéis no 2º dia

De acordo com o guardião do Convento da Penha, Frei Valdecir Schwambach, cerca de quatro mil pessoas participaram do Oitavário nesta segunda. Nesta terça-feira (7), o Oitavário e a Missa no Campinho começam às 14h30 e a coordenação vai ficar por conta de fiéis da Área de Cariacica/Viana.