Terminal de Itaparica em Vila Velha nesta quarta-feira (27) Crédito: Kaique Dias

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) protocolou nesta quarta-feira (27) uma ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) alegando que os rodoviários estão abusando do direito de greve e descumprindo ordens da Justiça. Apesar do pedido, o Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) afirma que a greve está mantida para esta quinta-feira (28), terceiro dia de paralisação.

Your browser does not support the audio element. GVBus pede à Justiça fim da greve dos rodoviários

De acordo com o GVBus, a ação foi motivada pelo descumprimento por parte do Sindirodoviários de algumas das determinações da Justiça. O sindicato patronal afirma que entre as 3h e 4h30 de terça-feira (26), primeiro dia da greve, houve tentativa de barrar a saída do quantitativo legal da frota, ou seja 70% dos ônibus em circulação nos horários de pico e 50% nos demais horários.

Já nesta quarta, o problema teria sido o bloqueio da saída de trabalhadores que não aderiram à greve. Segundo o GVBus, os dois casos foram registrados em boletins de ocorrência.

O presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, contesta a alegação do GVBus. Ele informou que o sindicato está cumprindo na totalidade a determinação da Justiça, com 70% dos ônibus no horário de pico e 50% nos demais horários.

“Os ônibus estão na rua em 70%, temos um diretor em cada garagem anotando todos os carros que saem e todos que voltam. Se tem alguém descumprindo a liminar é a classe patronal. Os 70% têm que rodar de 06h às 09h, só que eles saem às 06h e voltam às 10h30. Se tem alguém descumprindo são eles”, afirmou.

O presidente do Sindirodoviários informou que vai aguardar ser chamado pela Justiça para provar que a determinação está sendo cumprida. “Vamos provar para a Justiça que não descumprimos a determinação em momento algum”, disse.