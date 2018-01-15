Guinchos do Detran vão recolher carros apreendidos em blitze da PM

Vitória e Serra terão serviços de guincho reativados Crédito: Gabriel Lordêllo

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar reativaram, nas cidades de Vitória e Serra, os serviços de remoção com guinchos para os veículos envolvidos em ocorrências atendidas pela PM, como blitze e acidentes. O serviço estava suspenso desde o final de 2015, quando uma mudança na lei passou a exigir licitações para a administração dos pátios para onde os veículos são levados.

Your browser does not support the audio element. Guincho do Detran vão recolher carros aprendidos em blitz da PM

As ações começaram nesta segunda-feira (15) e todos os carros recolhidos serão levados para o pátio do Detran que fica na Serra. A previsão é para que o serviço passe a funcionar em Cariacica e Vila Velha a partir do dia 30 de janeiro, e até o fim de março em todo o Estado.

O Diretor de Habilitação e Veículos do Detran/ES, José Eduardo de Souza Oliveira destacou que as remoções de veículos fora das ocorrências policiais precisam ser atendidos pelas guardas municipais ou agentes de trânsito de cada município. Isso acontece, por exemplo, nos casos de estacionamento irregular.

“Esse contrato de remoção do Detran são para as infrações de competência do Estado. Nas cidades onde a administração do trânsito é municipalizado, a responsabilidade da remoção ainda é do município”, explicou o representante do Detran.

Os infratores vão pagar a partir de R$ 3,43, por quilômetro rodado, mais a taxa de remoção e diária do local onde o veículo ficar recolhido. O valor a ser cobrado do infrator vai mudar conforme o tipo de veículo. As motos vão custar R$ 3,43, carros R$ 5,19 e os veículos de grande porte R$ 10,38, com o custo final calculado por cada quilômetro que o guincho percorrer até o pátio do Detran. A taxa também tem custo variável, de R$ 34,52 a R$ 103,64.

Ainda de acordo com informações do representante do Detran, licitações já estão em andamento para a abertura de 23 novos pátios em todo o Estado. Além da Serra, a Grande Vitória terá pátios em Cariacica, Vila Velha e Guarapari.

Em relação ao atendimento da Guarda Municipal, a prefeitura da Serra informou que a guarda do município está atuando no recolhimento de veículos nos casos de estacionamento irregular e carros abandonados.