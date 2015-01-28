Águia vai voar pela liberdade no desfile da Independentes de São Torquato

Rádio CBN VitóriaO grito de liberdade vai tomar conta do Sambão do Povo durante o desfile da Escola de Samba Independentes de São Torquato, pelo Grupo Especial B. A agremiação de Vila Velha promete levantar o público com o enredo “Liberdade! Um grito que ecoa de norte a sul deste país. África, aqui se fez raíz”. Para falar dessa liberdade, tão cobiçada durante séculos, a Águia de Vila Velha vai começar sua história falando sobre a África, como explica o carnavalesco Alexandre Casotti.

Your browser does not support the audio element. Especial Carnaval 2015 - Patrícia Scalzer - São Torquato - 5.00s - 28-01-15

“O grito de liberdade, que é o que vamos cantar, começou com a chegada dos africanos, já que eles foram tirados da sua terra natal e foram trazidos para um novo mundo, um novo continente e não sabiam o que iriam encontrar aqui”, salientou à Rádio CBN Vitória.

Passeando pelas alas da escola, chegamos até os dias atuais, onde não há escravidão, mas as pessoas não são livres, de acordo com o carnavalesco.

“Que liberdade é essa? É o sonho da nação em geral. Não é somente o Brasil, todos têm o sonho de ser livre no amplo sentido da palavra, onde o povo tem direito a educação, comida, segurança e saneamento básico. O que vivemos é uma prisão sem muros e queremos falar desse mundo perfeito, que é o sonho de todo mundo”, afirmou.

A escola do bairro São Torquato entra na avenida com 1.500 componentes, quatro carros alegóricos, dois tripés, 23 alas e 40 baianas. Um dos destaques do desfile será o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, que será representado por duas crianças.

Outra novidade é a estreia da rainha de bateria Vera Xavier, de 47 anos. De acordo com o presidente da agremiação, José Carlos Pimentel, o Zé de Nonô, Vera tem uma relação antiga de amor com a escola.

“Por ela ser destaque da escola, uma pessoa que tem um prestígio muito grande tanto na comunidade como na escola, convidamos ela para ser nossa rainha”, contou.

A bateria, coração da escola, estará com os componentes fantasiados de africanos. À frente deles, vem a rainha, que de acordo com Casotti, vai encantar o público do Sambão. A fantasia de Vera é um segredo guardado a sete chaves.

“A bateria vem com uma rainha maravilhosa, que é a Vera Xavier. Acho que o carnaval capixaba não viu e nem vai ver uma rainha tão bem vestida e linda como ela vai vir à frente da bateria. Já nossos ritmistas vem representando os africanos”, destacou.

O desfile também vai ter convidadas especiais. De acordo com Alexandre Casotti, destaques das escolas de samba do Rio de Janeiro vão desfilar na Independentes de São Torquato.

“Tá vindo ai gente do Salgueiro e da Beija Flor para ajudar a incrementar nosso desfile. A Jurema da Beija Flor e a Rose do Salgueiro vão abrilhantar ainda mais nosso desfile”, destacou.