Guardiões coordenam 'Corrente da Penha' na Romaria dos Homens

De acordo com um dos coordenadores, Antônio César de Andrade, 62 anos, durante esses dias a imagem da santa fica em um local seguro, que não pode ser divulgado. Na tarde desta sexta (10), a imagem passava por preparação. O “Penha Móvel”, um veículo sem motor que transporta a imagem, também está praticamente pronto.“O 'Penha Móvel' já está sendo decorado com plantas e flores e ainda nesta sexta vamos levar a imagem peregrina para o galpão onde está o veículo. Ela será colocada no 'Penha Móvel' e as mulheres que cuidam da ornamentação vão estar finalizando o trabalho”, disse à Rádio CBN.Corrente humanaOs coordenadores têm a responsabilidade de cuidar da imagem de Nossa Senhora da Penha Peregrina para que ela seja entregue ao frei Valdecir no dia 13 de abril do mesmo jeito que ela saiu do Convento. Para isso, durante a Romaria dos Homens, a Corrente da Penha entra em ação.São mais de 120 homens, que ficam em volta da imagem fazendo uma espécie de corrente humana. O “Penha Móvel”, que transporta a Virgem da Penha, também só funciona com a ajuda destes homens, como explica Antônio César Andrade“Na hora da romaria, nós nos multiplicamos por 10 e viramos quase 130 homens que fazem efetivamente a Corrente da Penha. Nós somos os responsáveis por fazer a romaria funcionar. O carro tem que subir e descer todos os morros, a Segunda Ponte e todas as vezes que forem necessárias a corrente vai estar empurrando ou freando”, destacou.Gratidão e féAo falar sobre a gratidão que tem de poder participar da Romaria dos Homens há mais de 40 anos, sendo oito como coordenador, Antônio César se emociona. “Existem duas sensações diferentes. Uma é de estar trabalhando, a outra é poder ver 500 mil pessoas professando a fé. É lindo. São homens, mulheres, famílias inteiras, pessoas com deficiência. Idosos caminham os 14 quilômetros, pessoas de muletas, cegos que são guiados pelos amigos. É muito bonito”, contou emocionado.A Romaria dos Homens começa às 19h, com saída da Catedral Metropolitana de Vitória. Ao longo da caminhada, os romeiros vão encontrar cinco postos de distribuição de água mineral. Os postos ficam na descida da Segunda Ponte, em Cobilândia, no trevo da rodovia Darly Santos, no Ibes e no centro de Vila Velha. Quinze ambulâncias estarão de prontidão para prestar serviços de atendimento médico se pessoas passarem mal durante o trajeto.