"Guardadores de fila" cobram de R$ 30 a R$ 75 por senhas em posto da Serra

Muita gente que está chegando de madrugada nas unidades de saúde da Grande Vitória para conseguir se vacinar contra a febre amarela já não encontra lugares para pegar senhas. Para piorar em um posto de Serra Dourada II, na Serra, havia pessoas segurando lugar na fila cobrando valores que variavam entre R$ 30 e R$ 75.

Na unidade de saúde do bairro, havia gente esperando desde às 17 horas de terça-feira (24). Foram distribuídas 270 senhas no posto e às 23 horas quase não era mais possível conseguir, segundo a contagem das pessoas que estavam esperando na manhã desta quarta.

A dona de casa Jozélia Mara Elder, de 48 anos, chegou quando as senhas já estavam quase acabando. Ela não concorda com a venda de lugares na fila.

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“As pessoas estavam dormindo na fila até às 7 horas da manhã, quando chegavam quem ia se vacinar. Acho errado porque eu cheguei às 23 horas e fiquei dormindo com meu filho no carro, então quem vai se vacinar tem que esperar da mesma forma”, lamenta.

A universitária Evelyn Ribas Neves, de 20 anos, admite que comprou uma senha para se vacinar, mas ressaltou que só fez isso porque não conseguiu um lugar e vai viajar para uma área de risco em Ipatinga, Minas Gerais, com uma amiga e o filho que tem problemas de saúde. “Quando nós não conseguimos a senha, ficamos desesperadas porque a imunidade dele é baixa. Conversamos com algumas pessoas, que disseram que estavam vendendo senhas. Teve gente que chegou às 16 horas só pra pegar senha e vender. Então eu acho errado isso”, explica.