Guarda-vidas de Vila Velha protestam por valorização da categoria

Guarda-vidas protestam por melhores condições de trabalho em Vila Velha. Crédito: José Carlos Schaeffer

Guarda-vidas de Vila Velha realizaram um protesto em frente ao prédio da prefeitura municipal, em Coqueiral de Itaparica, na tarde desta terça-feira (05). Eles reivindicam o retorno de todos os guarda-vidas exonerados e que pediram exoneração - cerca de 60 -, reajuste salarial para um salário mínimo e meio ou pagamento de produtividade, aumento do auxílio alimentação para R$ 380, pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade e auxilio integral do vale transporte.

Atualmente, segundo os guarda-vidas, a remuneração para a categoria é de R$ 1180 mais R$ 100 de auxílio alimentação e R$ 92,70 de auxílio transporte. Eles alegam estar há seis anos sem reajuste salarial.

Your browser does not support the audio element. Guarda-vidas de Vila Velha protestam por valorização de categoria

Entre as reivindicações também está melhoria nas condições de trabalho. Fagner Oliveira, 21, que é guarda-vida há quase 4 anos, fala das dificuldades no dia a dia dos agentes. “Nós não temos um protetor de qualidade, não há limpeza nos postos, o que caracteriza um risco biológico. Muitas vezes a gente encontra material como restos de comida, fezes”, disse.

Cartazes exibidos pelos guarda-vidas pedindo melhores condições de trabalho em protesto nesta terça-feira (05). Crédito: Divulgação

O grupo esperava se reunir com o prefeito Max Filho, mas não aconteceu. O advogado dos guarda-vidas foi recebido pelo secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Junior, que recebeu a pauta da categoria.

Em nota, a administração municipal informou que uma comissão formada por representantes dos guarda-vidas e membros da Administração vai estudar as melhorias factíveis no serviço de salvamento aquático. Sobre o serviço de salvamento nas praias, a Prefeitura afirmou que está sendo normalizado, gradativamente, com a substituição dos guarda-vidas que pediram a rescisão do contrato de prestação de serviço.