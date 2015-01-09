Guarda-vidas de Vila Velha paralisam serviços por melhores condições de trabalho

Quem aproveitou a sexta-feira (09) para curtir as praias do município de Vila Velha deve ter notado a ausência de guarda-vidas na orla do município. Isso porque a categoria cruzou braços deste esta manhã para exigir melhores condições de trabalho, materiais e também reajuste salarial. Com rostos pintados de preto, cerca de 40 profissionais fizeram uma caminhada do início da Praia de Itaparica ao final da Praia da Costa. Nova paralisação e protestos são prometidos também para este sábado (10).

Ao todo, a categoria conta com 100 profissionais e eles exigem receber por parte da prefeitura a reposição calórica, com pagamento de alimentação e hidratação, uma vez que ficam expostos ao calor com uma carga horária de 12 horas, da 7h às 19h. Também não há posto para os guarda-vidas. Eles alegam que os sombreiros distribuídos não aguentam a força do vento, por isso, precisam procurar alguma sombra na calçada para se abrigar e fugir da exposição ao sol. Reivindicam ainda a distribuição de novos uniformes, protetores solares e estruturação dos postos de trabalho.

Your browser does not support the audio element. Guardas-Vidas de Vila Velha paralisam serviços por melhores condições de trabalh

"Infelizmente, a situação dos guarda-vidas de Vila Velha é precária. Nos falta tudo. Estamos brigando aqui pelo básico que é comida, estrutura, condições de trabalho. Nossa profissão existe há mais de 20 anos, mas, parece até piada, não é reconhecida pelas autoridades. Por isso, estamos agendando também uma audiência pública na Câmera dos Vereadores, para tentar regularizar a nossa situação e fazer concurso público", explicou o guarda-vidas Dan Mousinho, 30 anos, que atua há pelo menos 12 na profissão.

A audiência pública está agendada para o dia 26 de janeiro na Câmara de Vereadores de Vila Velha. Os guarda-vidas são contratados por designação temporária. Eles também pedem rádios para comunicação entre os postos e base de trabalho fixo, para guardarem os equipamentos. O salário da categoria é de R$ 1,3 mil e eles querem reajuste para equiparar ao do bombeiro soldado, que é de R$ 2,8 mil, segundo Mousinho.

Segundo o presidente do Sindicato dos Guarda Vidas do Espírito Santo, Vantuir Sabino, desde agosto o sindicato vem se reunindo com a prefeitura. "Já foram feitas mais de dez reuniões com a cidade. A cidade é promissora, tem aberto as portas, debatido, discutido e feito promessas. Mas, infelizmente a categoria não está tendo resposta às demandas", relatou.

Moradora de Itaparica, a advogada Ana Paula da Costa, concorda com a manifestação dos guarda-vidas. "Nós vemos que a prefeitura não dá apoio. Eles, às vezes, precisam se proteger do sol dentro dos quiosques. Se tiver que fazer um socorro, por exemplo, demora muito tempo até chegar o carro principal do Corpo de Bombeiros. E a culpa não é deles porque são mantidos pela prefeitura. Eles não ganham nem refeição", opinou.