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Guarda-vidas de Vila Velha paralisam serviços por melhores condições de trabalho

Com rostos pintados de preto, cerca de 40 profissionais fizeram uma caminhada do início da Praia de Itaparica ao final da Praia da Costa

Publicado em 09 de Janeiro de 2015 às 14:43

Publicado em 

09 jan 2015 às 14:43
Quem aproveitou a sexta-feira (09) para curtir as praias do município de Vila Velha deve ter notado a ausência de guarda-vidas na orla do município. Isso porque a categoria cruzou braços deste esta manhã para exigir melhores condições de trabalho, materiais e também reajuste salarial. Com rostos pintados de preto, cerca de 40 profissionais fizeram uma caminhada do início da Praia de Itaparica ao final da Praia da Costa. Nova paralisação e protestos são prometidos também para este sábado (10).
Ao todo, a categoria conta com 100 profissionais e eles exigem receber por parte da prefeitura a reposição calórica, com pagamento de alimentação e hidratação, uma vez que ficam expostos ao calor com uma carga horária de 12 horas, da 7h às 19h. Também não há posto para os guarda-vidas. Eles alegam que os sombreiros distribuídos não aguentam a força do vento, por isso, precisam procurar alguma sombra na calçada para se abrigar e fugir da exposição ao sol. Reivindicam ainda a distribuição de novos uniformes, protetores solares e estruturação dos postos de trabalho.
Guardas-Vidas de Vila Velha paralisam serviços por melhores condições de trabalh
"Infelizmente, a situação dos guarda-vidas de Vila Velha é precária. Nos falta tudo. Estamos brigando aqui pelo básico que é comida, estrutura, condições de trabalho. Nossa profissão existe há mais de 20 anos, mas, parece até piada, não é reconhecida pelas autoridades. Por isso, estamos agendando também uma audiência pública na Câmera dos Vereadores, para tentar regularizar a nossa situação e fazer concurso público", explicou o guarda-vidas Dan Mousinho, 30 anos, que atua há pelo menos 12 na profissão.
A audiência pública está agendada para o dia 26 de janeiro na Câmara de Vereadores de Vila Velha. Os guarda-vidas são contratados por designação temporária. Eles também pedem rádios para comunicação entre os postos e base de trabalho fixo, para guardarem os equipamentos. O salário da categoria é de R$ 1,3 mil e eles querem reajuste para equiparar ao do bombeiro soldado, que é de R$ 2,8 mil, segundo Mousinho.
Segundo o presidente do Sindicato dos Guarda Vidas do Espírito Santo, Vantuir Sabino, desde agosto o sindicato vem se reunindo com a prefeitura. "Já foram feitas mais de dez reuniões com a cidade. A cidade é promissora, tem aberto as portas, debatido, discutido e feito promessas. Mas, infelizmente a categoria não está tendo resposta às demandas", relatou.
Moradora de Itaparica, a advogada Ana Paula da Costa, concorda com a manifestação dos guarda-vidas. "Nós vemos que a prefeitura não dá apoio. Eles, às vezes, precisam se proteger do sol dentro dos quiosques. Se tiver que fazer um socorro, por exemplo, demora muito tempo até chegar o carro principal do Corpo de Bombeiros. E a culpa não é deles porque são mantidos pela prefeitura. Eles não ganham nem refeição", opinou.
Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha afirma que cumpre com todas as obrigações legais e fornece todos os equipamentos necessários para os guarda-vidas. A atual administração, segundo a nota, tem compromisso com a valorização profissional. De acordo com a prefeitura, hoje, os guarda-vidas têm um salário base de R$ 1.316, com ganhos reais de mais de 40% em relação ao salário de R$ 950 que recebiam até o término da gestão passada, em 2012. A prefeitura continuará dialogando com a categoria e espera que os sindicalistas não permitam que as manifestações prejudiquem o atendimento aos frequentadores das praias da cidade.

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