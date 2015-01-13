A segurança de banhistas nas águas das praias de Vila Velha está sob risco, pois os guarda-vidas cogitam pedir demissão em massa no município. De acordo com o Sindicato dos Guarda-vidas do Espírito Santo (SindiGV-ES), 20 profissionais da categoria teriam sido demitidos pela Prefeitura de Vila Velha nesta segunda-feira (12), sem justa causa e, como forma de apoio, os cerca de 100 guarda-vidas que trabalham na orla do município ameaçam pedir demissão em massa. No final da tarde desta segunda, eles iniciaram novamente o movimento de greve. A prefeitura confirma somente seis demissões.

Your browser does not support the audio element. Guarda-vidas cruzam os braços novamente em Vila Velha

De acordo com o presidente do sindicato, Vantuir Sabino, as demissões ocorreram por causa do movimento de greve da categoria que paralisou o serviço por três dias. No sábado, segundo dia da greve, cerca de 30 guarda-vidas fizeram uma caminhada pela orla da cidade como forma de protesto. A categoria reivindica melhores condições e materiais de trabalho e aumento salarial.

No último final de semana, a prefeitura obteve liminar na Justiça que declarou a ilegalidade da greve e determinou que a categoria retornasse aos postos de trabalho. Segundo Sabino, nesta segunda todos os guarda-vidas voltaram ao trabalho, mas quando souberam das demissões, decidiram cruzar os braços novamente.

“Neste exato momento, todos os guarda-vidas de Vila Velha já cruzaram os braços novamente. Eles não querem saber se o sindicato vai fazer algo, eles querem saber o que o município vai fazer”, disse à Rádio CBN Vitória.

O presidente do sindicato afirma que a categoria é muito unida. Por isso, existe a possibilidade de todos os guarda-vidas da cidade pedirem demissão nos próximos dias.

“Se existe uma categoria que está em busca de um benefício coletivo, onde todos se envolvem no manifesto, todo irão se doer um pelo outro. Se você mandar um embora neste período, a prerrogativa é que você bateu em todos. Como são unidos, tomaram a decisão de um defender o outro”, contou.