Guarda aborda ônibus na Serra Crédito: Caíque Verli

A Guarda Municipal da Serra começou nesta quinta-feira (28) a fazer abordagens em ônibus que circulam pelo município. Antes esse trabalho ficava restrito apenas à Policia Militar. As abordagens serão realizadas em pontos considerados estratégicos, onde há maior índice de assaltos.

Atualmente são 106 agentes da Guarda Civil Municipal, que se dividirão em grupos de três ou quatro nos pontos de ônibus. Um deles faz o sinal para que o coletivo pare, outro entrará pela porta de trás e o outro pela porta da frente para explicar aos passageiros.

No início, não serão feitas revistas nos passageiros, apenas uma verificação visual da situação. No entanto, caso alguma situação suspeita seja constatada, os agentes poderão abordar e revistá-los.

Your browser does not support the audio element. Guarda na Serra começa a abordar coletivos para combater assaltos

O coronel Nylton Rodrigues, secretário de Defesa Social da Serra, diz que o objetivo é ajudar o trabalho da PM a reduzir os casos de assalto dentro de coletivos. "No segundo semestre de 2018, Serra figurou em primeiro lugar no número de roubo nos coletivos. Queremos reverter esse quadro, auxiliar a PM e a Polícia Civil. Por isso, estamos fazendo essas abordagens para levar segurança para a população da Serra".

No município, devido aos casos de violência, os passageiros têm medo de andar de ônibus. A balconista Rosiane Silva é uma dessas pessoas. "Fui assaltada duas vezes já, levaram todos os meus pertences, documentos. Infelizmente, a gente trabalha até final de semana, dá duro, e estamos sujeitos a isso. A segurança está precária."

A vendedora Mônica Cristina toma cuidado quando está dentro do ônibus. "Não andar com carteira, exibindo celular, jóias. É o cuidado que eu tomo."