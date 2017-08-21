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Guarda Municipal da Serra inicia curso de polícia comunitária

Objetivo é realizar uma formação desses profissionais voltada para a atuação comunitária dentro dos bairros.

Publicado em 21 de Agosto de 2017 às 20:34

Publicado em 

21 ago 2017 às 20:34
Agentes da Guarda Municipal da Serra, além de policiais militares, civis, federais e rodoviários e de bombeiros que atuam no município estão fazendo um curso com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O objetivo é realizar uma formação desses profissionais voltada para a atuação comunitária dentro dos bairros.
O Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária será ministrado na Serra para 52 agentes de segurança até a próxima sexta-feira (25). Segundo o secretário de Defesa Social da Serra, Jailson Miranda, o curso é fundamental para aprimorar as ações no município.
De acordo com o secretário, é necessário criar uma atuação harmônica entre agentes e população. “Hoje, o trabalho do Estado é encaminhado para isso. Ou seja, parceria dos órgãos de Segurança Pública com o cidadão, com a comunidade, de forma a criar políticas de Segurança com a participação popular”, disse.
Os agentes estão participando do curso durante as manhãs. Segundo o secretário, não haverá prejuízos para a população durante esse período. Jailson Miranda também afirmou que não há custos para a prefeitura, porque o curso é oferecido pelo Ministério da Justiça, com professores voluntários.
Esse curso faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública. O objetivo da prefeitura da Serra é que ao menos 100 profissionais que atuam no município participem da formação até o fim do ano. Ainda haverá uma outra turma para o Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária em setembro.
Os participantes da formação têm aulas teóricas e práticas de disciplinas como Relações Interpessoais, Direitos Humanos, Mediação e Demais Meios de Resolução de Conflitos, Polícia Comunitária e Sociedade, Mobilização Social e Estruturação dos Conselhos Comunitários, Gestão pela Qualidade na Segurança Pública e Troca de Experiências de Polícia Comunitária.

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