Guarda Municipal da Serra inicia curso de polícia comunitária

Agentes da Guarda Municipal da Serra, além de policiais militares, civis, federais e rodoviários e de bombeiros que atuam no município estão fazendo um curso com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O objetivo é realizar uma formação desses profissionais voltada para a atuação comunitária dentro dos bairros.

O Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária será ministrado na Serra para 52 agentes de segurança até a próxima sexta-feira (25). Segundo o secretário de Defesa Social da Serra, Jailson Miranda, o curso é fundamental para aprimorar as ações no município.

De acordo com o secretário, é necessário criar uma atuação harmônica entre agentes e população. “Hoje, o trabalho do Estado é encaminhado para isso. Ou seja, parceria dos órgãos de Segurança Pública com o cidadão, com a comunidade, de forma a criar políticas de Segurança com a participação popular”, disse.

Os agentes estão participando do curso durante as manhãs. Segundo o secretário, não haverá prejuízos para a população durante esse período. Jailson Miranda também afirmou que não há custos para a prefeitura, porque o curso é oferecido pelo Ministério da Justiça, com professores voluntários.

Esse curso faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública. O objetivo da prefeitura da Serra é que ao menos 100 profissionais que atuam no município participem da formação até o fim do ano. Ainda haverá uma outra turma para o Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária em setembro.