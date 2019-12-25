Guarapari, Vargem Alta e Vitória: maiores volumes de chuva no ES

Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, foi a cidade com maior volume de chuva em 24 horas, considerando o período entre as 11 horas desta terça-feira (24), véspera de Natal, e as 11 horas desta quarta (25). Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, foram registrados na cidade 176 milímetros. Muitas ruas ficaram alagadas e houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas.
Guarapari, Vargem Alta e Vitória registram maiores volumes de chuvas no ES
A segunda cidade com maior volume de chuva foi Vargem Alta, na região Serrana do Espírito Santo (98 milímetros), seguida por Vila Velha (87) e Vitória (74). Na Capital, segundo a Defesa Civil, ruas ficaram interditadas devido aos alagamentos e houve quedas de árvores.
Já em Vila Velha, uma casa foi desocupada no bairro Aribiri depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras na edificação. Os moradores deixaram o local. Vários pontos de alagamento foram registrados no município.