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Muita água

Guarapari, Vargem Alta e Vitória: maiores volumes de chuva no ES

Entre as 11 horas da véspera de Natal e as 11 horas desta quarta-feira (25), foram registrados 176 milímetros de chuva na cidade. Houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 16:17

Publicado em 

25 dez 2019 às 16:17
Muitas ruas ficaram com água acumulada Crédito: Fernando Madeira
Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, foi a cidade com maior volume de chuva em 24 horas, considerando o período entre as 11 horas desta terça-feira (24), véspera de Natal, e as 11 horas desta quarta (25). Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, foram registrados na cidade 176 milímetros. Muitas ruas ficaram alagadas e houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas.
Guarapari, Vargem Alta e Vitória registram maiores volumes de chuvas no ES
A segunda cidade com maior volume de chuva foi Vargem Alta, na região Serrana do Espírito Santo (98 milímetros), seguida por Vila Velha (87) e Vitória (74). Na Capital, segundo a Defesa Civil, ruas ficaram interditadas devido aos alagamentos e houve quedas de árvores.
Já em Vila Velha, uma casa foi desocupada no bairro Aribiri depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras na edificação. Os moradores deixaram o local. Vários pontos de alagamento foram registrados no município.

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