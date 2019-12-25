Guarapari, Vargem Alta e Vitória: maiores volumes de chuva no ES

Muitas ruas ficaram com água acumulada Crédito: Fernando Madeira

Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, foi a cidade com maior volume de chuva em 24 horas, considerando o período entre as 11 horas desta terça-feira (24), véspera de Natal, e as 11 horas desta quarta (25). Segundo informações da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, foram registrados na cidade 176 milímetros. Muitas ruas ficaram alagadas e houve pequeno deslizamento de terra no bairro Santa Mônica, mas sem vítimas.

Your browser does not support the audio element. Guarapari, Vargem Alta e Vitória registram maiores volumes de chuvas no ES

A segunda cidade com maior volume de chuva foi Vargem Alta, na região Serrana do Espírito Santo (98 milímetros), seguida por Vila Velha (87) e Vitória (74). Na Capital, segundo a Defesa Civil, ruas ficaram interditadas devido aos alagamentos e houve quedas de árvores.