Guarapari terá cobrança de estacionamento rotativo a partir de junho

A cobrança do estacionamento rotativo em Guarapari vai começar a ser feita em junho, segundo a secretária municipal de Fiscalização, Elizabeth Verônica. A estimativa da prefeitura era iniciar a cobrança no último 20 de maio. No entanto, problemas referentes a pintura das vagas e da competência da fiscalização do trânsito no município emperraram o início da cobrança. Inicialmente, apenas o Centro vai receber a cobrança, com 1.300 vagas.

Your browser does not support the audio element. Guarapari terá cobrança de estabelecimento rotativo a partir de junho

Guarapari precisou municipalizar o trânsito, por meio de lei aprovada na Câmara, para poder fiscalizar o cumprimento das normas do rotativo. Antes dessa aprovação, a fiscalização ficava a cargo da Polícia Militar. No entanto, um acordo de cooperação mútua entre município e Estado foi assinado para que, nos próximos dois anos, a polícia siga auxiliando na fiscalização. Até lá, a intenção do município é estruturar uma equipe própria de fiscalização do trânsito.

Em meio às polêmicas com o rotativo de Vitória, onde há denúncias de excesso de guinchamentos de carros, a secretária de Fiscalização de Guarapari, Elizabeth Verônica, garante que o não cumprimento das normas não vai gerar a remoção dos veículos inicialmente.

“Num primeiro momento, a gente não tem guincho. São situações que ainda vamos implementar. O agente da empresa contratada para gerir o sistema vai identificar o problema, acionar um fiscal da prefeitura, que vai ao local tomar as providências. Se necessário for, ele chama o auxílio da Polícia Militar”, disse.

Atualmente, Guarapari possui uma equipe de 20 servidores na fiscalização do trânsito, que já estão aptos a multar. Segundo a secretária, um concurso público deve ser feito neste prazo de dois anos para que o efetivo aumente.

Na cidade, o rotativo terá valores que variam de R$ 1 a R$ 4, cobrados pelas permanências de 30 minutos a 3 horas. De segunda a sexta-feira, a cobrança será feita das 8h às 19h e aos sábados das 8h às 14h. Não haverá cobrança aos domingos e feriados. Também não haverá tolerância inicial e nem gratuidades. Idosos e deficientes terão vagas preferenciais.

Segundo Elizabeth Verônica, o município necessita do rotativo devido à alta procura por vagas, principalmente no verão. “As vezes a pessoa prefere ir até Vila Velha para comprar alguma coisa porque não acha vaga no Centro de Guarapari. Não tem lugar para parar mesmo, fora as pessoas que param em fila dupla. O trânsito está numa situação caótica”, justificou.