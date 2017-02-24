Guarapari tem somente um ponto impróprio nas praias

Quem vai passar o carnaval em Guarapari vai poder tomar banho de mar despreocupado com a poluição. Dos 13 pontos onde são feitos o teste de balneabilidade, apenas um está impróprio para banho. O último resultado, divulgado em janeiro, apontou que cinco locais da orla do município não estava próprio para banho.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente de Guarapari, Thereza Christina Barros, o ponto impróprio para banho está localizado na Praia do Morro, em frente ao quiosque 9. Ela destaca que depois que a análise de janeiro mostrou cinco pontos impróprios para banho, o município intensificou as campanhas de conscientização ambiental e começou a notificar residências que não estavam ligadas à rede de esgoto.

Your browser does not support the audio element. Praias de Guarapari tem apenas um ponto impróprio para banho

A secretária diz que as pessoas podem aproveitar as praias do município sem medo. “Nossas praias estão com água de qualidade. Esse resultado foi favorável e vamos tentar manter essas análises mensalmente porque elas sinalizam para intensificarmos nossas ações”, afirmou à Rádio CBN.

Vitória

Em Vitória, dos 26 pontos onde são feitos o teste de balneabilidade, sete estão interditados e quatro estão impróprios para banho, segundo a última análise divulgada pela prefeitura da capital. Os locais impróprios estão próximo ao Iate Clube, na Praça dos Desejos e na Curva da Jurema, onde há dois pontos.

A informação de que a Curva da Jurema está imprópria para banho pegou a professora Cemíria Majeski de surpresa. Ela conta que visitou o local na semana passada e não havia a interdição. Agora, disse que vai procurar outra praia para levar os filhos.

“Eu venho aqui durante a semana e trago meus filhos porque há algum tempo saiu uma matéria falando que ela estava própria para banho, aqui também é mais calmo e perto de casa. Mas se tem poluição, é um lugar que não vou mais frequentar com meus filhos”, disse.

Vila Velha