A Polícia Militar de Guarapari registrou um dado atípico: no mês de agosto, nenhum homicídio foi registrado no município. Em 2016, foram registrados dois assassinatos no mesmo período. Neste ano, foram registrados 28 homicídios. Em fevereiro, durante a greve da PM, foram registradas seis mortes, o maior número do ano. Janeiro registrou três homicídios, quatro em março, cinco em abril, quatro em maio, três em junho e três em julho.

Your browser does not support the audio element. Guarapari não registrou nenhum homicídio no mês de agosto

Para o tenente-coronel Pessanha, comandante do 10º Batalhão em Guarapari, o registro de nenhum homicídio no último mês de deve a um esforço conjunto das Polícias Militar e Civil, além da colaboração da comunidade.

“A Polícia Militar vem ouvindo mais a população de Guarapari. Recentemente nós inauguramos um ponto base na região de Amarelos, que foi uma solicitação da comunidade. Temos também efetuado ações em conjunto com a Polícia Civil, totalmente integradas as nossas ações”, disse.

Durante o mês de agosto, 70 armas de fogo também foram retiradas de circulação. Ainda de acordo com a PM, apesar dos números ainda altos, a quantidade de roubos a pessoas em vias públicas caiu 28,2% em relação a agosto do ano passado.

“No mês de agosto, nós intensificamos os trabalhos mais focados em cima de roubos em estabelecimentos comerciais e roubo a pessoas em vias públicas”, comentou.

Para o presidente do Sindilojas de Guarapari, Carlos Hoffmann Pádua, esses dados podem trazer a sensação de tranquilidade, mas a PM precisa investir ainda mais em policiamento ostensivo em pontos estratégicos da cidade, como as áreas comerciais.

“Uma ronda mais ostensiva nas principais ruas da cidade no horário de fechamento do comércio. Porque nos horários em que as lojas estão fechando e as pessoas estão saindo, uma passagem pelas ruas para inibir a ação dos meliantes”, explicou.