A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a Prefeitura de Guarapari são alvos de uma Ação Civil Pública por causa do lançamento de esgoto sem tratamento no mar e nos rios da cidade. O pedido é da ONG Juntos SOS ES Ambiental. A ONG já tem na Justiça Federal pedidos semelhantes com relação aos municípios de Vitória e Serra.

Your browser does not support the audio element. Guarapari é alvo de ação na Justiça por causa de esgoto

De acordo com o presidente da Juntos SOS ES Ambiental, Eraylton Moreschi, uma providência precisa ser tomada para que o esgoto “in natura” deixe de ser despejado no meio ambiente. Ele destacou que o lançamento de esgoto sem tratamento nos rios e mares acontece em todo Estado, por isso, a ONG também vai entrar com pedidos na Justiça para solucionar o problemas nos município de Vila Velha e Cariacica.

Segundo Moreschi, a população pode contribuir para a despoluição dos rios e lagos, denunciando irregularidades. “Todo cidadão que tenha conhecimento do lançamento de esgoto ‘in natura’ nos seus municípios pode denunciar no Ministério Público e na ouvidoria do Estado”, disse.

O presidente da Juntos SOS ES Ambiental também orientou que os usuários da Cesan que estão pagando taxa de esgoto mesmo sem rede disponível façam a denúncia no Ministério Público. Para Moreschi, essa cobrança é ilegal. “Se o cidadão não tem disponível uma rede de coleta, como ele vai ligar sua residência em uma rede inexistente? Como a Cesan ou companhia responsável pelo esgoto no município vai cobrar uma taxa de esgoto?”, questiona.

Por nota, a Cesan informou que não foi notificada. A empresa frisou que realiza reuniões periódicas com a Prefeitura de Guarapari para resolução de situações mapeadas pela Cesan e pelo município. A Companhia, enquanto prestadora de serviço, possui canais abertos e técnicos à disposição para atendimento das demandas de seus clientes.

A nota diz ainda que em 2016 foi inaugurado o sistema de Tratamento de Esgoto de Guarapari Centro, que beneficiou mais de 80 mil habitantes da cidade, que passaram a ter disponível o serviço de coleta e tratamento do esgoto sanitário. Sobre a cobrança de taxa de esgoto para cliente sem rede, a Companhia disse que só cobra tarifa de esgoto de quem está ligado na rede.