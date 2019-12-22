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Para o verão

Guarapari cria novas regras para ir à praia e prevê multas

A prefeitura reuniu em um decreto leis já existentes e estabeleceu outras normas para ter mais controle sobre a prática de esportes, som alto e ambulantes no litoral do município

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 14:57

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

22 dez 2019 às 14:57
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Secundo Rezende/Drone
Com a estimativa de aumentar em 10 vezes a população do município, chegando a 1,3 milhão de pessoas no mês de janeiro, a Prefeitura de Guarapari vai publicar nesta segunda-feira (23) um decreto com regras para a ocupação das praias durante o verão. O documento vai reunir leis já existentes e também apresentar novas normas para ter mais controle sobre a prática de esportes, som alto e ambulantes no litoral do município.
Entre as novidades desta temporada é que a "altinha" (jogo em que os participantes têm que passar a bola de um para o outro, sem deixar cair no chão) não poderá ser praticada em qualquer lugar e horário das praias. Haverá um espaço delimitado, assim como já existe para outros esportes, a fim de não atrapalhar os frequentadores da orla. Na Praia do Morro, por exemplo, serão 500 metros destinados às atividades esportivas.
"Para as praias mais frequentadas foram delimitadas as áreas e os horários. Nas demais, estabelecemos um horário padrão", conta Letícia Regina Souza, secretária municipal de Turismo. A lista com todos os pontos só será divulgada, segundo a assessoria da prefeitura, após a publicação do decreto.
Guarapari cria novas regras para ir à praia e prevê multas
Outro foco para atuação dos fiscais do município será o som alto, desta vez abordando também quem tiver caixinhas portáteis. A secretária de Turismo ressalta que, independentemente do tamanho do equipamento, deve ser respeitado o limite de 55 a 65 decibéis.
Também passa a valer neste verão um novo ponto de embarque e desembarque para lanchas que, atualmente, usam o final da Praia do Morro para essa finalidade. No local, só poderão adotar essa prática quem estiver com motos aquáticas. Os pilotos de lancha terão que se deslocar para o canal na Avenida Pedro Ramos, no Centro.
Além dessas regras, continuam a vigorar normas sobre ambulantes, que são identificados com cores diferentes por praia, descarte de resíduos de coco, manipulação de comidas e bebidas nas praias.
Frequentadores e trabalhadores que desrespeitarem as normas serão, em um primeiro momento, advertidos pela fiscalização. Se persistirem, poderão ser penalizados. No caso de práticas esportivas e som, até com o recolhimento do material. Além disso, estão previstas multas, mas, segundo Letícia Souza, os valores variam para cada situação.
"O importante é dizer que não estamos proibindo nada, mas estabelecendo normas que ajudam a ordenar a ocupação da praia, sobretudo em um período em que a população que passa pela cidade aumenta tanto", finaliza a secretária.

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