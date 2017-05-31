Guarapari autuou 2 mil imóveis por falta de ligação à rede de esgoto

A prefeitura de Guarapari já notificou aproximadamente 2 mil imóveis neste ano por não estarem ligados à rede de colete de esgoto no município. A informação é da secretária municipal de Meio Ambiente, Thereza Christina. A multa para quem não faz a conexão à rede varia de R$ 100 a R$ 8 mil em Guarapari.

Um dos exemplos de irregularidades é o de uma empresa da cidade, que acabou recebendo uma multa de R$ 4 mil, segundo a secretária. “Nós autuamos uma empresa aqui em Guarapari que estava jogando o esgoto diretamente na rede pluvial. Esse tipo de ação, nós estamos inibindo”, explicou.

Com esse tipo de irregularidade, os resíduos acabam parando no mar. No entanto, o último teste de balneabilidade feito pela prefeitura, no dia 10 de abril, aponta que todos os treze pontos de coleta, desde Meaípe até Setiba, estão próprios para banho.

De acordo com a secretária Thereza Christina, o próximo teste deve ser feito durante o mês de junho porque a prefeitura acabou de lançar um edital para contratar um laboratório que fará as análises durante doze meses.