Poliomielite, hepatite e diarreia aguda. Esses são os graves problemas que fazem parte da lista de possíveis complicações para banhistas que entram em praias ou lagoas com água imprópria para o banho.

Your browser does not support the audio element. Água imprópria para banho pode causar poliomielite e hepatite

Essas enfermidades podem afetar em cheio os banhistas capixabas e vários turistas, já que algumas praias movimentadas do Espírito Santo estão com a qualidade da água ruim, como acontece em um trecho da Curva da Jurema, em Vitória. Algumas praias da Serra e de Vila Velha também sofrem com o problemas, de acordo com os boletins de balneabilidade divulgados pelas prefeituras.

Trecho da Curva da Jurema está impróprio para o banho Crédito: Eduardo Dias

O alerta para o risco de contrair doenças e infecções em águas contaminadas foi reforçado pela infectologista Jaqueline Oliveira Roeda. A poliomielite, por exemplo, pode até causar a paralisia de alguns membros da pessoa doente.

A médica destaca que é preciso ter um cuidado especial com a sujeira das areias das praias, e recomenda que a presença de cachorros ou gatos, por exemplo, deve ser totalmente evitada. O cuidado com a comida também é essencial, já que a falta de higiene no preparo dos alimentos também pode causar infecções.

“A solução está no saneamento. Apesar da prefeitura ter o plano para tratamento de esgoto, muito dos municípios ainda não aderiram. Às vezes a gente vê em pontos turísticos, como na Curva da Jurema e na Ilha do Boi, esgoto sendo lançado de forma clandestina e ilegal”, disse a infectologista.

PAPELÃO

O turista Roberto Coimbra, de 51 anos, visitou a Praia da Curva da Jurema na manhã desta sexta-feira (22), chegou a entrar na água por alguns minutos, com o filho Rhowan, de 11 anos, mas decidiu ir embora assim que viu a placa alertando que o local estava impróprio para banho. Agora Roberto vai procurar uma praia mais limpa na cidade vizinha.

O turista Roberto Coimbra, de 51 anos, visitou a Praia da Curva da Jurema na manhã desta sexta-feira, chegou a entrar na água por alguns minuto, com o filho Rhowan, de 11 anos, mas decidiu ir embora assim que viu a placa alertando que o local estava impróprio para o banho Crédito: Eduardo Dias

"A programação era levar o filho ao shopping, ao cinema, frequentar a praia da Curva da Jurema até domingo. Agora a gente vai pra Vila Velha procurar uma praia adequada", disse o turista.

ATENÇÃO

Em Vitória, estão impróprias para o banho um trecho da Praia do Suá (ao lado da Capitania dos Portos), a Praia do Meio (embaixo da 3º Ponte), a Praia do Nenel (Ilha do boi), o trecho da Curva da Jurema próximo dos quiosques e também uma parte perto da Praça dos Desejos, na Praia do Canto, em frente à escola de vela.

Dos 11 pontos analisados semanalmente na Serra, dois estão impróprios para o banho: um trecho da praia de Nova Almeida (perto do Bar da Orla) e um pedaço da orla de Manguinhos (em frente à rua Governador Francisco de Aguiar).

Em Vila Velha, de acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira (22), estão impróprias a Praia do Ribeiro (Em frente à rua Santa Berenice), o meio da Prainha, e também a Praia da Barrinha (próxima da foz do Rio Jucu). Nas três cidades os testes de balneabilidade são feitos semanalmente.

PRAIAS COM ÁGUA IMPRÓPRIA

Vitória

- Enseada do Suá - Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos

- Enseada do Suá - Praia do Meio - Embaixo da 3º Ponte

- Ilha do Boi - Praia do Nenel

- Enseada do Suá - Praia de Santa Helena - Em frente as barracas da Curva da Jurema

- Praia do Canto - Praça dos Desejos - Em frente a escola de velas

Vila Velha

- Praia da Barrinha – Próximo à foz do Rio Jucu

- Praia do Ribeiro – Em frente à Rua Santa Berenice

- Prainha – Meio da Prainha

Serra

- Nova Almeida - Acesso pela passarela, em frente ao Bar da Orla