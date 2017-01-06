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EM VITÓRIA

Água imprópria para banho causa mudanças no projeto Praia Acessível

Os testes de balneabilidade são feitos semanalmente

Publicado em 06 de Janeiro de 2017 às 17:46

Publicado em 

06 jan 2017 às 17:46
O projeto Praia Acessível, da prefeitura de Vitória, mudou de endereço. Saiu da Curva da Jurema, porque o local não está próprio para banho, e agora está próximo ao quiosque dois da Praia de Camburi. A mudança ocorreu depois de a Justiça deferir ação com pedido liminar do Ministério Público Estadual do ES (MPES) que pedia que o município suspendesse a realização do projeto na Curva da Jurema.
De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Wallace Valente, na pior das hipóteses, se os dois locais não estiverem balneáveis, o projeto ficará suspenso enquanto a situação não se normalize.
“O principal é a preservação da saúde das pessoas. Nós queremos fazer o projeto funcionar, mas não vamos expor ninguém a uma situação de água imprópria para banho porque nós sabemos as consequências que isso pode trazer”, disse.
Em relação a balneabilidade na Curva da Jurema, o secretário disse que a última análise atestou que a água está adequada para banho. No entanto, a prefeitura só pode considerar o local balneável depois que três análises consecutivas apresentem esse resultado. Os testes de balneabilidade são feitos semanalmente.
O Praia Acessível tem como objetivo oferecer banhos de mar não só para cadeirantes, mas para qualquer pessoa que não consiga tomar o banho de mar sozinha, como idosos que estejam debilitados. O projeto conta com duas cadeiras anfíbio que levam o banhista do quiosque até o mar. O Praia Acessível funciona de quinta a domingo, de 8h as 13h e é gratuito.

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