Água imprópria para banho causa mudanças no projeto Praia Acessível

O projeto Praia Acessível, da prefeitura de Vitória, mudou de endereço. Saiu da Curva da Jurema, porque o local não está próprio para banho, e agora está próximo ao quiosque dois da Praia de Camburi. A mudança ocorreu depois de a Justiça deferir ação com pedido liminar do Ministério Público Estadual do ES (MPES) que pedia que o município suspendesse a realização do projeto na Curva da Jurema.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Wallace Valente, na pior das hipóteses, se os dois locais não estiverem balneáveis, o projeto ficará suspenso enquanto a situação não se normalize.

“O principal é a preservação da saúde das pessoas. Nós queremos fazer o projeto funcionar, mas não vamos expor ninguém a uma situação de água imprópria para banho porque nós sabemos as consequências que isso pode trazer”, disse.

Em relação a balneabilidade na Curva da Jurema, o secretário disse que a última análise atestou que a água está adequada para banho. No entanto, a prefeitura só pode considerar o local balneável depois que três análises consecutivas apresentem esse resultado. Os testes de balneabilidade são feitos semanalmente.