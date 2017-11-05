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Grupos se reúnem para ver atrasados do Enem: "Programa anual"

Um candidato, que não quis gravar entrevista, esqueceu o documento de identificação e teve que voltar para casa.

Publicado em 05 de Novembro de 2017 às 14:28

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 nov 2017 às 14:28
Candidatos correm para chegar a local de prova do Enem, na Faesa, em Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros
A expectativa por ver a correria dos candidatos minutos antes do início da prova do Enem é sempre grande. Em Vitória, grupos de jovens se reuniram na porta de uma faculdade, na Avenida Vitória, um dos locais de prova, para presenciar o desespero dos candidatos antes do fechamento dos portões.
Grupo se reúnem para ver atrasados do Enem, Programa anual
No local, não teve nenhum atrasado, mas um candidato, que não quis gravar entrevista, esqueceu o documento de identificação e teve que voltar para casa. 
O técnico de informática Caio Carvalho ficou de plantão por quase uma hora em frente à faculdade para ver se alguém perdia a prova e não se arrependeu.
"Fui convidado por um amigo meu para assistir o fechamento dos portões aí. Ele falou que sempre tem umas pérolas e hoje não decepcionou a gente não", contou.
Quem chegou cedo para ver o #ShowdosAtrasados também foi o estudante de designer Lucas da Silva. Ele diz que vai voltar todos os anos.
"Eu quis só para ver o pessoal chegando atrasado e ri da cara deles mesmo. Vai ser um programa anual agora", contou.
Não é só quem se atrasa ou esquece os documentos que chama a atenção. As técnicas para driblar a ansiedade também são uma atração à parte. Terço, objetos da sorte e até latão de cerveja. Gustavo Damásio, de 18 anos, que vai tentar uma vaga de Engenharia de Produção, bebeu uma cerveja antes de entrar no local da prova."A cerveja é para dar uma relaxadinha também, ficar de boa", comenta.
Crédito: Caíque Verli
Já Ester Cordeiro, de 18 anos, faz o Enem pela segunda vez para entrar na faculdade de Farmácia. Católica, ela busca na Fé força para se acalmar na hora da prova. "Como sou católica, gosto de fazer uma oração antes, sabe. Tentar me acalmar e pensar que fiz o meu melhor. Porque a pior sensação é você não tentar o seu melhor e não conseguir", conta.
Crédito: Caíque Verli
Neste domingo (05), a avaliação teve linguagens, ciências humanas e redação, com o tema sobre educação de surdos no Brasil. O Ministério da Educação disse no sábado (04) que vai acatar a decisão judicial e que não vai anular redação que ferir os direitos humanos.
 

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