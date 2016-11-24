A Câmara Municipal de Cariacica já tem blocos formados para a disputa da presidência da Casa no dia primeiro de janeiro. Apesar das movimentações para formação de chapas, ainda há muita indefinição de quais serão os nomes à disputa da presidência e há muitos interessados no cargo de prestígio e visibilidade. Há grupos com até quatro pré-candidatos para a disputa, segundo vereadores ouvidos pela reportagem da CBN.

Em Cariacica, dos 19 vereadores apenas sete foram reeleitos, uma renovação de mais de 60% da câmara. Para concorrer à presidência é necessária a formação de uma chapa, com seis integrantes: presidente, dois vice-presidentes e três secretários.

Your browser does not support the audio element. CORRIDA NAS CAMARAS - Kaique Dias - Grupos interessados em eleição na Câmara de Cariacica têm até 4 pré-candidatos - 3.12s - 05-12-16

Um dos grupos é formado pelos vereadores Jorjão (PEN), Itamar Freire (PDT), Lelo Couto (PR), Elinho (PV), Broinha (PMN) e Edgar dos Esportes (PMN), sendo os três primeiros pré-candidatos. Outra “pré-chapa” teria Ilma Siqueira (PSDB), César Lucas (PV), Wellington Silva (PRTB) e Amarildo Araújo (PMB). Dos quatro, apenas o atual presidente, César Lucas, afirma que ainda não pensa na reeleição por falta de tempo com o trabalho na Casa. Outros vereadores, no entanto, confirmam que o parlamentar é cotado para mais um mandato.

A bancada petista, com Celso Andreon e André Lopes, ainda não definiu quem vai apoiar, mas os vereadores declaram ter conversas com César Lucas, Edson Nogueira (PMDB), Wellington Silva, Ilma e Lelo. Edson e Joel da Costa (PMDB) pretendem disputar o cargo, segundo parlamentares. Eles e integrantes da oposição de governo foram procurados, mas não atenderam à reportagem.

Presidente da Casa, César Lucas afirma que fez um trabalho de austeridade, que será necessário para o ano que vem. “Tenho certeza os vereadores vão escolher o melhor quadro para a Câmara, porque o próximo ano também vai ser difícil. Esperamos que o próximo presidente continue o trabalho que começamos aqui na Casa”, ponderou.

O vereador eleito Lelo Couto confirma que está em um grupo e conversa para definir quem será o novo presidente da câmara. Ele ressalta que os parlamentares são acusados por outros de quererem voltar com custos e benefícios que a Casa tinha, mas na realidade querem o contrário. “A gente quer acabar com os gastos da câmara, com essa crise que vive o Brasil. Então nosso interesse é reduzir custos”, destaca.

Interferência do prefeito