Grupo vai em canoas à ilha na Baía de Vitória recolher lixo e se surpreende com a degradação

O recolhimento de meia tonelada de lixo da Ilha das Cobras, em Vitória, marcou o lançamento do Festival Ambiental "O Canal", na base do Projeto Tamar, na Praça do Papa. O evento começa na próxima quinta-feira (18) e vai até o domingo (14), com a proposta de fazer uma grande mobilização sobre preservação ambiental e sustentabilidade. Logo pela manhã, um grupo de 30 pessoas em canoas seguiu para a "Ilha das Cobras" para fazer a limpeza do local. A alemã Ilka Westermeyer, que registrou tudo em fotos e vídeos para o Instituto Últimos Refúgios, conta como foi a ação. "O que falta é a ação de sair de casa, fazer alguma coisa, fazer a diferença. Encontramos bem cedo o pessoal da canoa para chegar na Ilha das Cobras e recolher o lixo que o mar traz para essa ilha. As pessoas, agora, têm que parar de só falar e fazer a coisa. Recolher seu próprio lixo, para não entrar no mar, fazer a sua parte", disse.As equipes saíram da altura do Quiosque 1, em Camburi. O local, famoso por ser ponto de encontro de jovens e festas durante a noite, chocou a alemã Ilka, pela quantidade de lixo. "A praia estava toda cheia de lixo, impressionante. Eu tomei um susto. A pessoa quando está em uma festa não pode deixar o lixo no chão. Quando está curtindo a praia, não deixa o lixo lá, porque não tem como recolher tudo isso muito rápido. Vai para o mar, por meio do vento, um animal marinho vai comer, ou vai chegar nessas ilhas mais afastadas onde não há muito acesso, como a Ilha das Cobras. Era muito lixo, nem conseguimos colher tudo. Vamos precisar voltar", alertou.A equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Serviços (Semse) participou da limpeza da ilha. Um caminhão foi disponibilizado próximo ao Saldanha da Gama para o depósito dos resíduos, que, posteriormente, serão levados para a Unidade de Transbordo, situado em Resistência.Thiago Ferrari, um dos organizadores do Festival Ambiental "O Canal" afirma que o projeto tem cinco grandes causas sócio-ambientais: o atropelamento de animais em rodovias, sobretudo no município de Sooretama; a poluição do ar; o ordenamento das ilhas costeiras de Vitória; o manifesto do Canal lançado no ano passado; e a instalação do Porto de Manabi, em Regência, Linhares. As ações, frisa Ferrari, são pensadas para, em longo prazo, transformar Vitória em Capital sustentável e exemplo para outras cidades brasileiras e internacionais. Para Max da Mata, secretário Municipal de Meio-Ambiente, Vitória conseguirá alcançar esse objetivo e administração municipal, frisa, já está realizando algumas ações nesse sentido, como discussões para trabalhar o modelo de construção sustentável, captação de água de chuva, captação de energia solar, criação de novas unidades de conservação, ampliação da cobertura verde da capital. "Falta muita coisa é verdade, mas precisamos dar um primeiro passo. Trabalhar a educação ambiental é trabalho de longo prazo, colocar isso na cultura das pessoas, começando pelas crianças, é um trabalho de longo prazo e não termina", afirma.O ponto de encontro do Festival é o Projeto Tamar. Thiago Ferrari explica o porquê da escolha. "É um projeto que a gente é muito fã. Eles estão fazendo 35 anos esse ano. Um dos motivos da aproximação com o esse projeto tão importante para nossa sociedade, é celebrar esse case de sucesso pro mundo para preservação das tartarugas e o ambiente marinho", disse.