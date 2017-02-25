Grupo usou terrorismo digital para propagar boatos e pânico durante greve da PM, diz Estado

“Terrorismo digital”, este é o termo utilizado pelo governo do Estado para definir a suspeita de alta propagação de boatos pelas redes sociais, relacionados à greve da Polícia Militar. Para o governo, o objetivo foi de espalhar pânico e medo entre os capixabas. O grupo responsável pela ação suspeita foi comparado ao Estado Islâmico, organização apoiada por várias células terroristas e inimiga declarada de potências econômicas e militares no Ocidente. A paralisação da PM foi encerrada neste fim de semana, segundo o comando geral da corporação.

O secretário de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, afirma que investigações, com o apoio da Inteligência do Estado, resultaram em provas cabais de um movimento com características terroristas, incentivados por interesses econômico e político, no sentido de favorecer um grupo – o qual o secretário não cita nomes – e de desestabilizar o governo de Paulo Hartung (PMDB). As informações estão sendo repassadas à Polícias Civil e Federal.

Your browser does not support the audio element. Grupo usou terrorismo digital para propagar boatos e pânico durante greve da PM

“Oitenta por cento de todo o terrorismo digital que foi praticado veio de fora do Estado. São publicações que não foram postadas por pessoas que estavam no Espírito Santo. Quando digo terrorismo digital, quero dizer em disseminação de boatos e pânico. Ações que se assemelham muito a grupos terroristas, ou fundamentalistas, como Al-Qaeda ou Estado Islâmico”, afirmou o secretário em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Bolsonaro e Manato

Neste fim de semana o jornal Estado de São Paulo publicou reportagem ligada ao mesmo assunto da entrevista. A publicação descreve que um grupo político ligado ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) esteve na linha de frente da comunicação e da logística do motim que parou a PM capixaba. Entre os nomes que constam desta suposta rede de apoio está o deputado federal capixaba Carlos Manato (SD), aliado de Bolsonaro no Espírito Santo.

Bolsonaro não atendeu à reportagem da publicação citada e Manato nega ter qualquer envolvimento com a divulgação de supostos fatos relacionados à greve da PM.

Fim da greve

A falta de patrulhamento no Estado, por um período de 22 dias, foi definida pelo próprio governo como greve ou revolta. O movimento foi protagonizado por mulheres e familiares de PMs. Os manifestantes obstruíram, desde o dia 4 de fevereiro, até a manhã deste sábado (25), os locais de acesso e saída dos quartéis e batalhões para impedir a saída de viaturas, em patrulhamentos preventivos e ações operacionais.