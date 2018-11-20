Grupo realiza ato contra extermínio da juventude negra em Vitória

Um grupo de pessoas realizou uma caminhada contra o extermínio da juventude negra na tarde desta terça-feira (20), em Vitória. O ato começou por volta das 15h20, com saída da Casa Porto.
Manifestantes trafegaram pela Avenida Jerônimo Monteiro com destino ao Palácio Anchieta. Logo após, seguiram para o Museu Capixaba do Negro, no Parque Moscoso, para programações culturais. A via foi liberada por volta das 17h30.
Essa é 11ª edição do evento, organizado pelo Fórum da Juventude Negra (Fenujes) e marca o dia da consciência negra. Com o tema "do luto à luta: o genocídio tem cor e endereço!", o objetivo é mostrar para a sociedade que o tempo passou, mas os jovens negros de periferia continuam morrendo e alertar as autoridades que algo precisa ser feito. O grupo ressalta ainda o preconceito contra as mulheres e o caso Marielle Franco.
Devido à caminhada, duas faixas estiveram interditadas e o trânsito seguiu com lentidão.