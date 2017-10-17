Grupo que comprou Eletrocity descumpre acordo com demitidos

O grupo empresarial que comprou a Eletrocity e a Digital Tiger, Colleman Group, descumpriu um acordo de rescisão de contrato com funcionários e está devendo quase dois meses de salários atrasados. Vinte profissionais da loja de informática foram demitidos e um acordo teria sido feito em julho. Dois pagamentos foram feitos, mas o terceiro, com data para vencer em setembro, não foi pago e o quarto ainda está em aberto, mas vence no dia 28 deste mês.

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As informações são dos advogados Alessandra Ferreira Berger e Carlos Modanês. Eles defendem 15 dos profissionais demitidos e explicam que as demissões foram por corte de gastos da empresa. Há entre os ex-funcionários gerentes, vendedores e balconistas.

Entre eles um ex-gerente da Digital Tiger, que prefere não ser identificado pela reportagem. Ele explicou que já conseguiu um emprego como vendedor, mas como recebe menos que no cargo em que exercia, várias contas acabaram ficando atrasadas. “Sou casado e tenho um filho de sete anos e minha esposa não pode trabalhar porque tem problemas de saúde. Está complicado, porque estou com contas atrasadas. Mas tem gente que está praticamente passando fome”, relata.

O advogado Carlos Modanês explica que o acordo foi feito com parcelamentos que chegavam a 20 meses, com valores fixos de R$ 750. Ele relata que vários funcionários estão com dificuldade financeira e estão desempregados. “A maioria está desempregada, precisando de dinheiro e com contas atrasadas, devendo até pensão alimentícia. Estão passando necessidade mesmo, porque é um dinheiro que eles contam no fim do mês, mas não receberam”, explicou.

Os advogados entraram com processo na Justiça contra a empresa e agora esperam que o pagamento seja cumprido. Eles também pedem compensação por danos morais, pois muitos dos ex-funcionários estão desempregados e tendo problemas para pagar contas e sobreviver.