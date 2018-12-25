A época do Natal é cercada por diversas mensagens de ajuda ao próximo e também sobre a importância de dar assistência aos mais necessitados. Foi pensando nisso que um grupo de amigos capixabas decidiu compartilhar o dia 25 de dezembro em uma ação solidária com dezenas de pessoas em situação de rua que vivem na região da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

Grupo organiza churrasco de Natal para pessoas em situação de rua, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Nesta terça-feira (25), assim como já acontece há cinco anos no dia de Natal, o grupo de voluntários organizou um grande churrasco natalino para as pessoas em situação de rua. Além do almoço, também foram oferecidos serviços de corte de cabelo, aferição da pressão arterial e testes para conferir o nível de glicose no sangue.

Paulo Vitor dos Santos Francisco trabalha como fiscal de loja e ajuda o grupo de voluntários desde o início do projeto. Segundo ele, a organização do evento começa três meses antes do Natal. O grupo recolhe doações e também abre as portas para a chegada de novos voluntários. Em 2013, quando o projeto começou, o grupo tinha 8 voluntários. Atualmente o trabalho é desenvolvido por mais de 50 pessoas. Os organizadores estimaram que 300 pessoas participaram da ação deste ano na Praça Costa Pereira.