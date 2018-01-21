A Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, é uma das mais tradicionais da Capital. E muito além de toda a sua importância como cartão postal, o local também serve de abrigo para dezenas de pessoas em situação de rua, que têm a praça como principal porto seguro.

Grupo de voluntários se une para ajudar pessoas em situação de rua Crédito: Eduardo Dias

Pessoas humildes, como o senhor Marcelino Vitório, de 61 anos, que veio de Goiás para Vitória e mora na praça há 35 anos. Marcelino garante que os dias na praça são de dificuldade. Mas a manhã deste domingo (21) foi diferente e mais agradável, graças à ajuda que ele e diversas outras pessoas receberam do grupo 'Ajude o Próximo'.

Formado por diversos voluntários, o grupo tem como missão fazer aquilo que o próprio nome já diz: ajudar. Neste domingo, foi a vez de levar alimento e também cuidar do visual dos moradores da praça Costa Pereira. O senhor Marcelino, por exemplo, aproveitou a visita do grupo para almoçar e cortar o cabelo. “Isso é muito importante para todas as pessoas que ficam aqui na rua. Cortam o cabelo, tem higiene e alimentação”, disse.

Grupo de voluntários se une para ajudar pessoas em situação de rua Crédito: Eduardo Dias

Um dos líderes da organização, o porteiro Kelvin Amaral, de 24 anos, falou sobre satisfação que tem em fazer parte do projeto. “É muito gratificante. Eles chamam a gente de família, tratam a gente como se fosse mesmo da família. A gente abraça, conversa, a gente não tem aquele negócio de exclusão. A gente senta, almoça juntos, a gente faz um ambiente familiar para eles se sentirem em casa”, explicou o organizador do grupo.

Grupo de voluntários se une para ajudar pessoas em situação de rua Crédito: Eduardo Dias

O grupo Ajude o Próximo nasceu em 2014 e atualmente conta com cerca de 30 voluntários, que também ajudam pessoas em situação de rua em Vila Velha e levam alimento para pessoas que passam o dia no hospital acompanhando parentes que estão internados.