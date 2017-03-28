Grupo de trabalho que discute melhorias na PM realiza primeira reunião

A primeira reunião da Comissão Mista criada para discutir as melhorias na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar e as propostas do Governo do Estado para as demandas foi realizada nesta terça-feira. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), foram debatidos "os pontos de interesse para que se chegue a uma conciliação que atenda todas as partes envolvidas na busca de soluções para as solicitações dos militares, em prol da melhoria da segurança pública no Espírito Santo".

Não houve detalhamento desses pontos, mas ficou estabelecido também um cronograma das próximas reuniões, que serão realizadas nos dias 27 de abril, 18 de maio e 06 de junho. Todas ocorrerão no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, sede do MPES.

Your browser does not support the audio element. Grupo de trabalho que discuti melhorias na PM realiza primeira reunião

No encontro desta terça-feira participaram os promotores de Justiça Paulo Panaro Figueira Filho, Hermes Zaneti Junior, Francisco Martínez Berdeal e Cleto Vinicius Vieira Pedrollo; os presidentes e advogados das associações que representam os policiais militares e bombeiros militares; além do secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu; e de procuradores do Estado.