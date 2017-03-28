Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MINISTÉRIO PÚBLICO

Grupo de trabalho que discute melhorias na PM realiza primeira reunião

De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), foram debatidos "os pontos de interesse para que se chegue a uma conciliação

Publicado em 28 de Março de 2017 às 20:26

Publicado em 

28 mar 2017 às 20:26
A primeira reunião da Comissão Mista criada para discutir as melhorias na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar e as propostas do Governo do Estado para as demandas foi realizada nesta terça-feira. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), foram debatidos "os pontos de interesse para que se chegue a uma conciliação que atenda todas as partes envolvidas na busca de soluções para as solicitações dos militares, em prol da melhoria da segurança pública no Espírito Santo".
Não houve detalhamento desses pontos, mas ficou estabelecido também um cronograma das próximas reuniões, que serão realizadas nos dias 27 de abril, 18 de maio e 06 de junho. Todas ocorrerão no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, sede do MPES.
Grupo de trabalho que discuti melhorias na PM realiza primeira reunião
No encontro desta terça-feira participaram os promotores de Justiça Paulo Panaro Figueira Filho, Hermes Zaneti Junior, Francisco Martínez Berdeal e Cleto Vinicius Vieira Pedrollo; os presidentes e advogados das associações que representam os policiais militares e bombeiros militares; além do secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu; e de procuradores do Estado.
A Comissão Mista surgiu de uma proposta do Ministério Público durante a audiência de conciliação realizada na tarde do último dia 16. O objetivo é "estabelecer um canal concreto de diálogo entre as partes legitimamente envolvidas e interessadas na questão relativa ao movimento reivindicatório por melhorias nas instituições da Polícia Militar e Bombeiro Militar, realizado por "Mulheres, parentes e amigos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo” durante o mês de fevereiro", como destaca o MPES.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados