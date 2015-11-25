Grupo de cientistas que conta com 5.000 voluntários coleta amostras do Rio Doce

Um grupo independente de cientistas, que conta com a colaboração direta e indireta de mais de cinco mil profissionais, de diversas universidades do país, começa a navegar e analisar amostras de água do Rio Doce por Baixo Guandu, a partir da próxima segunda-feira (30). Com a expedição, eles pretendem avaliar os impactos da lama de rejeitos da Samarco que invadiu a bacia após o rompimento da Barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais.

A intenção é que um relatório preliminar esteja concluído até o mês de março em 2016, com análise minuciosa dos impactos no rio. O material deve ser amplamente divulgado. O trabalho é realizado pelo Grupo Independente Para Avaliação do Impacto Ambiental (Giaia). Logo após o acidente, pesquisadores do grupo já haviam coletado amostras de água antes da chegada da onda de rejeitos para ter um parâmetro para as próximas análises. Alguns integrantes deste grupo já se encontram em comunidades mineiras afetadas pela tragédia ambiental.

Your browser does not support the audio element. Grupo de cientistas que conta com 5 mil voluntários coleta amostras do Rio Doce

Além dos voluntários, o Giaia conta com apoio Greenpeace e laboratórios de universidades de todo o país que estão à disposição das pesquisas do grupo, oferecendo seus resultados para as análises e usando as amostras em projetos científicos. Segundo a coordenadora do grupo, Viviane Schuch, os cientistas vão fazer uma avaliação completa e profunda do impacto ambiental desde o local do acidente até a foz do rio, no litoral do Espírito Santo.

“Nós vamos acompanhar como o rio vai se comportar diante desse impacto desde o local do acidente até a foz do rio, no encontro com o mar. Todos os impactos que a gente conseguir levantar, a gente vai acompanhar”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Ouça a entrevista completa cedida ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano

Chuvas

Viviane explica ainda não é possível mensurar o impacto da tragédia sobre o Rio Doce e às reservas marinhas, já que a onda continua se espalhando. A chuva pode dificultar os trabalhos do grupo, já que mais resíduos podem ser levados pela enxurrada.

“Essa onda de rejeitos vai deixando resíduos no rio e esses resíduos são levados pela chuva. Principalmente na parte baixa do rio, onde ocorrem os alagamentos, essa onda acaba se espalhando por uma área muito maior. Não sabemos como será a estação chuvosa desse ano e como esses rejeitos vão se espalhar pelo litoral do Espírito Santo”, disse.