Dez homens mascarados e armados aterrorizaram os comerciantes da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, e mandaram as lojas fecharem as portas na manhã desta quinta-feira (26). A reportagem da rádio CBN chegou a ficar presa em uma dessas lojas.

Your browser does not support the audio element. Grupo armado e mascarado impõe toque de recolher na Leitão da Silva

Segundo testemunhas, por volta das 10h30, os homens entraram nos estabelecimentos, gritaram que o morro está em luto e impuseram o toque de recolher.

Um tenente da Polícia Militar que passava pela avenida, fardado, contou que os criminosos atiraram várias vezes contra ele, ao perceberem que a PM passava pelo local.

Um comerciante, que não quis se identificar, relatou o desespero dos funcionários quando um dos bandidos chegou a apontar a arma em direção às pessoas que estavam na loja.

"Estava atendendo aqui na loja. Sempre tivemos um bom convívio com os moradores do morro. Chegaram aqui umas dez pessoas, mandaram fechar as portas, gritando. Um até apontou o revólver. O comércio todo precisou baixar a porta"

A Polícia Militar acredita que a motivação para o toque de recolher seja a morte de dois homens, moradores do Morro do Jaburu, após o um acidente na noite desta quarta-feira (25).

Segundo o major Gustavo, uma motocicleta que descia a ladeira do bairro Gurigica colidiu contra um ônibus que subia no sentido contrário, por volta das 23h.

O major disse à reportagem que a PM reforçou a segurança e que faz buscas para encontrar os bandidos.

"Durante toda a avenida e nas ruas que circundam o bairro para conversar com os comerciantes e tentar convencê-los a abrir novamente. A gente colocou 15 viaturas de reforço, de patrulhamento tático que estão patrulhando as avenidas, os becos", afirmou o major.